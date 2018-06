Pitti Uomo 94 | 13 giugno | gli appuntamenti del secondo giorno

Pitti Uomo al via - all’insegna della leggerezza. Anche quella di Andrea Iannone : Se qualcuno davvero spera di immergersi nel contagioso e sovreccitante guazzabuglio che si agita dentro (e fuori) le mura della Fortezza da Basso, la roccaforte della moda maschile italiana da anni e anni presidiata da Pitti Uomo, per farsi un’idea di quella che sarà la tendenza che i vanesi di tutto il mondo seguiranno per riempire di nuovo i propri guardaroba nella prossima Primavera-Estate… beh, si deve rassegnare. Perché proprio ...

Pitti Uomo 94 : Ferragamo riedita la scarpa GOLF : In occasione di Pitti Uomo 94, lo storico marchio Salvatore Ferragamo riedita il modello di scarpa Uomo GOLF, una derby bimateriale in camoscio blu e vitello marrone con perforazioni regolari lungo i bordi. Questo iconico modello, che fa parte della collezione Uomo Ferragamo’s Creations, linea dedicata ai pezzi iconici che hanno fatto la storia del marchio, si aggiunge alla Capsule collection creata per la Mostra “L’Italia a ...

Pitti Immagine Uomo - Iannone all’evento di moda fiorentino [GALLERY] : Andrea Iannone in uno stand del Pitti Immagine Uomo, il pilota a suo agio anche fuori dalle piste di MotoGp Andrea Iannone, grazie alla popolarità acquisita per il suo talento sulle due ruote e per la sua vita privata, è stato convocato al Pitti Immagine Uomo come testimonial. Il pilota di MotoGp alla 94esima edizione dell’evento di moda di Firenze ha presenziato allo stand del brand ‘Come des Fuckdown’, che il motociclista ...

Trenitalia dedica a Pitti Uomo 94 "La Freccia Fashion" : In occasione della 94° edizione di Pitti Uomo , al via oggi 12 giugno a Firenze, Trenitalia offre ai proprio clienti un numero speciale del magazine La Freccia . All'interno della rivista tutte le ...

Pitti Immagine Uomo : Firenze torna capitale della moda : Attesa per l'inaugurazione delle due nuove sale di Gucci Garden e per la nuova sezione espositiva I go out, dedicata al mondo dell'outdoor. Guest Nation sarà la Georgia, ma sul Pitti si faranno ...

Pitti Uomo 94 - gli eventi da non perdere il 12 giugno : La più importante manifestazione di moda maschile, a livello mondiale, Pitti Immagine Uomo, organizzata come ogni anno a Firenze presso la Fortezza da Basso, ha aperto i battenti oggi, martedì 12 giugno. Il tema di questa edizione è P.O.P Pitti Optical Power e l’invito è di osservare con ottimismo tutto ciò che ci circonda partendo da una nuova prospettiva. Noi di GQ, come ormai siamo soliti fare in occasione di ogni edizione, per tutto il ...

Pitti Uomo 94 al via con una girandola di colori : Teleborsa, - Il 94° Pitti Immagine Uomo prende il via a Firenze con la cerimonia di inaugurazione presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. La quattro giorni dedicata alla moda Uomo, in ...

Pitti Uomo 94 al via con una girandola di colori : Il 94° Pitti Immagine Uomo prende il via a Firenze con la cerimonia di inaugurazione presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. La quattro giorni dedicata alla moda Uomo, in corso alla ...

Pitti Uomo : a Firenze la moda maschile per l'estate 2019 : In un momento delicato per l'economia e per la politica italiane, l'apertura dell'edizione n.94 di Pitti Immagine Uomo arriva a portare una ventata d'ottimismo, o meglio, di volontà di operare un cambiamento reale che non si ...

Le polo e le camicie dell’estate 2019. Le anteprime di Pitti Uomo 94 : [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo] Le fantasie a colori della prossima estate si esprimono al meglio su camicie e polo di lino, cotone e filati misti. L’intramontabile fantasia tartan stampata è interpretata con raffinatezza, mentre fiori, pappagalli e piante tropicali accendono le proposte più pop. Il logo perlopiù si mimetizza o scompare del tutto per lasciare spazio al tessuto. Mussole e Seersucker si tingono di tonalità tenui e delicate, ...

Le scarpe dell’estate 2019. Le anticipazioni di Pitti Uomo : Le scarpe per la prossima estate? Reinterpretazioni di modelli iconici, come il Champion di Bally indossato negli Anni 90 da celebri tennisti svizzeri come Marc Rosset e Jakob Hlasek nel loro periodo d’oro. O il Munich X Orion ispirato al Rétro Calcetto degli Anni 80. [Guarda anche Gli accessori della P/E 2019] Sono sportive con dettagli di lusso, per lo più in camoscio o pelli pregiate. Con stringhe a contrasto o con lo strap in tessuto ...

Entre Amis lancia a Pitti Uomo una nuova linea di capispalla : Non più solo pantaloni:il marchio Entre Amis nato nel 2010 con focus sui pantaloni realizzati secondo la tradizione partenepoa, allarga la propria offerta e presenta in occasione di Pitti Uomo 94 una mini collezione di capispalla. [Leggi anche Le giacche della prossima estate] Tre i modelli: un bomber, una field jacket e un impermeabile modello Mackintosh interamente realizzati in Italia dall’azienda campana sinonimo di know-how ...

I pantaloni per l’estate 2019. Le anteprime di Pitti Uomo 94 : Sempre più ricca e varia la scelta delle materie e dei trattamenti dei pantaloni per la prossima primavera/estate: dalle lane super 100’s in tinta unita nelle tonalita` della terra o del cielo, il tinto filo con disegno pied de poule jacquard. E ancora cotoni e cotoni-lino, con tele doppie e armature nei toni dell’ecru`, i microperati che disegnano delle impercettibili righine su una base solaro leggermente cangiante. [Guarda anche ...

I pantaloni per l’estate 2018. Le anteprime di Pitti Uomo 94 : Sempre più ricca e varia la scelta delle materie e dei trattamenti dei pantaloni per la prossima primavera/estate: dalle lane super 100’s in tinta unita nelle tonalita` della terra o del cielo, il tinto filo con disegno pied de poule jacquard. E ancora cotoni e cotoni-lino, con tele doppie e armature nei toni dell’ecru`, i microperati che disegnano delle impercettibili righine su una base solaro leggermente cangiante. [Guarda anche ...