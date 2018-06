Pitti Immagine Uomo – Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser all’evento di moda di Firenze

sportfair

: Moda, Bonisoli: rinnovato accordo tra Uffizi e Pitti Immagine Discovery La moda è industria creativa, giusto dialog… - MiBACT : Moda, Bonisoli: rinnovato accordo tra Uffizi e Pitti Immagine Discovery La moda è industria creativa, giusto dialog… - UffiziGalleries : #UffiziTeens #UffiziFashion I gentiluomini tra 300 e 400 indossavano calze dai colori vivaci e in geometrie bizzarr… - altomilano : New proposals for men. @Pitti_Immagine Uomo 94 #AltoMilano -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)edsi sono presentati al, la coppia allo stand contro la violenza sulle donne Questa volta non sono stati invitati in veste di testimonial di qualche brand di abbigliamento, bensì come ospiti speciali di un progetto contro la violenza sulle donne presente alla 94esima edizione deledsono stati special guest allo stand dell’associazione DIRE – Donne in Rete Contro la Violenza. Scorri la gallery per vedere tutte le foto. L'articoloedall’evento didiGALLERY SPORTFAIR.