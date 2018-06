Pitti 94 | la nuova filosofia dell' 8 tessuti di Harmont & Blaine

Entre Amis lancia a Pitti Uomo una nuova linea di capispalla : Non più solo pantaloni:il marchio Entre Amis nato nel 2010 con focus sui pantaloni realizzati secondo la tradizione partenepoa, allarga la propria offerta e presenta in occasione di Pitti Uomo 94 una mini collezione di capispalla. [Leggi anche Le giacche della prossima estate] Tre i modelli: un bomber, una field jacket e un impermeabile modello Mackintosh interamente realizzati in Italia dall’azienda campana sinonimo di know-how ...