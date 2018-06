Pista Napoli | c' è Lotomba per la fascia

Napoli. Campo - Pista - luci e seggiolini : San Paolo tra caos e lavori : Inizieranno domani i lavori di ristrutturazione al San Paolo, programmati per le Universiadi del 2019 ma necessari anche per ospitare le gare, sia di campionato sia di Champions, del Napoli nella ...

Hamsik via da Napoli?/ Il centrocamPista slovacco spinge per la cessione in Cina : Marek Hamsik avrebbe chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha ricevuto richieste dalla Cina, bisogna trovare un accordo che soddisfi anche il Napoli(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:13:00 GMT)

BADELJ AL NAPOLI? / Calciomercato : il centrocamPista ad un passo dal trasferimento in azzurro : BADELJ si avvicina al Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo Alfredo Pedullà l'operazione sarebbe ad un passo dalla fumata bianca. Filtra ottimismo. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:25:00 GMT)

Fabian Ruiz al Napoli/ Sprint per il centrocamPista - bruciata la concorrenza? : Fabian Ruiz è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli: pronto l'acquisto di calciomercato, il giovane spagnolo gioca nel Betis e può arrivare per meno di 30 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato Napoli - portiere e centrocamPista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Napoli - nuova doppia Pista : idee Ceballos - Pista Fabian Ruiz : Weekend di relax per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che però tiene il telefonino attaccato all'orecchio in continuo contatto con Carlo Ancelotti, che tornerà in Italia appena prima ...

Vidal Al Napoli?/ Il centrocamPista cileno si offre alla Juventus : clamoroso ritorno a Torino? : Vidal Al Napoli? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:38:00 GMT)

Napoli - se Sarri la chiudesse qui? Idea Emery - Pista Giampaolo. E Ancelotti... : "E se domani, e sottolineo se", come in una vecchia canzone, il Napoli dovesse pensare ad un nuovo allenatore, De Laurentiis non si farebbe trovare impreparato. Il presidente oggi sarà a Milano, ...

I soldi sporchi degli amici dei calciatori del Napoli - la nuova Pista porta ai «paradisi» di Ibiza : Se uno incassa ogni tre giorni 140mila euro, dove li mette i soldi? Su cosa investe? E soprattutto: dove va a investire? È a partire da queste domande che gli inquirenti puntano il...