Pesca elettrica | frode olandese? ONG chiedono all’Ufficio Europeo Antifrode di aprire

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Oggi, 23 ONG e organizzazioni che rappresentano itori di Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Gran Bretagna hanno presentato una richiesta formaleper la Lotta Anti, conosciuto come OLAF,1 perché conduca un’indagine su una sospettanella. ONG e organizzazioni sostengono che “esistono prove che le imbarcazioni daolandesi e gli istituti di ricerca abbiano ricevuto ingenti aiuti pubblici non dovuti. Da segnalare inoltre il mancato rispetto da parte del governodei requisiti sulla trasparenza dell’UE relativi alla pubblicazione dei contributi forniti al settore della. Tre presupposti su cui si basa la richiesta delle ONG: Laè cresciuta in maniera massiccia con il pretesto di “ricerche scientifiche” mai condotte I regolamenti dell’UE in conformità dei quali sono ...