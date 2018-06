Perché la Fed accelera la stretta sui tassi

Fedez e J-Ax fine del sodalizio musicale ecco il perchè : E’ finito il sodalizio musicale tra J-Ax e Fedez, dopo il mega concerto di Milano. Già il titolo scelto per lo show “La finale” avrebbe fatto presagire l’epilogo. Ma finora non sarebbe stato chiaro il motivo di questa decisione. È il settimanale Chi a lanciare un’indiscrezione. Secondo il settimanale dietro la clamorosa rottura ci sarebbe una decisione di J-Ax non condivisa da Fedez. ecco quanto riportato dal ...

Fedez e J-Ax - perchè si separano?/ Progetti solitari tra le cause? Silenzio sui motivi : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma quali sono le vere cause della loro separazione? Si vocifera che possano esserci forti incomprensioni.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Fedez e J-Ax - perchè si separano?/ La causa : la cannabis legale "Maria Salvador"? : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma c'è chi rivela che la loro separazione sia avvenuta anche sul punto di vista personale(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Perché Fedez è un influencer migliore di Chiara Ferragni : La transizione epocale dal televisore al mobile/pc come medium principale è coinciso nel mondo della comunicazione dei brand con il passaggio da testimonial a influencer/creator. La pubblicità canonica è sempre meno efficace e quindi le aziende sono alla ricerca di nuovo modi per comunicare i propri prodotti e coinvolgere i consumatori e i vari pubblici. Così all’interno del cosiddetto Branded Entertainment vengono coinvolti gli ...

Tommy Haas scherza su Federer : “ecco perchè Roger deve pagarmi la cena ogni volta che andiamo al ristorante” : Tommy Haas ha parlato delle sfide con Roger Federer nella sua carriera, svelando una simpatica proposta fatta al tennista svizzero In una recente intervista rilasciata all’Equipe, Tommy Haas ha ripercorso alcune delle sfide più belle della sua carriera, legate a Roger Federer. L’ex tennista tedesco ha spiegato che Roger Federer sia stato il giocatore più difficile da affrontare, svelando anche una particolare ‘proposta’ ...

Federer - parole al miele verso Serena Williams : “è la migliore della storia - vederla è affascinante Perché…” : Roger Federer ha speso delle splendide parole per Serena Williams, definendo la tennista americana come una delle migliori, se non la migliore, tennista della storia Roger Federer di complimenti in carriera ne ha ricevuti tanti, ma il tennista svizzero non è nuovo anche ad elargire elogi e apprezzamenti anche per i colleghi. Recentemente Federer ha speso delle bellissime parole per Serena Williams, tennista in grado di dominare il circuito ...

Cristiani perseguitati in Gran Bretagna?/ Jacob Rees-Mogg : "Perché non si è tolleranti con la fede cattolica?" : Scontro televisivo alla Bbc tra un deputato conservatore di fede cattolica e l'intervistatrice che ha cercato di metterlo in difficoltà sulle sue visioni politiche. Le polemiche(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:15:00 GMT)

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione della fedelissima Licia Ronzulli : 'Vi spiego Perché non si ricandiderà ora' : Silvio Berlusconi potrebbe ricandidarsi nel caso di elezioni suppletive, forte della riabilitazione incassata dal Tribunale di Milano. Una strada che il Cav però non prende in considerazione, almeno ...

Luigi Di Maio - parla Federico Pizzarotti : 'Perchè rischia di bruciarsi come è capitato a Renzi' : Federico Pizzarotti fa il tifo perchè il governo Lega-M5S veda la luce. Lo dice in una intervista al quotidiano Italia Oggi , affrettandosi però a spiegare perchè tifi per il Di Maio-Salvini : 'Solo ...

Francesca Reggiani/ Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli (La Vita in Diretta) : Francesca Reggiani a La Vita in Diretta: “Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli”. L'attrice comica si è raccontata in un'intervista con Francesca Fialdini(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:49:00 GMT)

Federer versione… Google Translate! Ecco Perché Roger nella sua giornata parla 3 lingue diverse : Roger Federer ha una spiccata propensione per le lingue straniere: giornalmente il campione svizzero può arrivare a parlare anche in 3 lingue differenti Associare la parola talento a Roger Federer è piuttosto facile. Un talento non solo tennistico, ma anche mentale e culturale, con una spiccata propensione per le… lingue straniere! Per chi non lo sapesse infatti, Roger Federer è solito dedicarsi nei post match ai vari media internazionali, ...

Elsa Fornero : 'Preoccupata da un governo di Matteo Salvini'. Il leghista Fedriga la umilia : 'Fai bene - Perché...' : 'Cara Elsa Fornero , fai bene a preoccuparti'. Il leghista Massimiliano Fedriga liquida così l'entrata a gamba tesa della ex ministra del Welfare che intervistata da Massimo Giannini a Circo Massimo , ...

Perché dare il Nobel per la Pace 2018 all'Europa e a Federica Mogherini : Il Premio Nobel per la Pace è sempre stato criticato e lodato nel tempo, con un'alternanza di valutazioni di cui non soffrono gli quattro premi Nobel (fisica, chimica, medicina, letteratura). La ragione è ovvia, visto che il premio stesso è stato spesso attribuito a personalità o organizzazioni assai note e talvolta contigue alla politica o all'azione umanitaria. Argomenti sui quali le notizie e le opinioni, giuste o ...

Perché i mercati emergenti vanno bene nonostante Trump e la Fed : Il rialzo dei tassi e l’escalation dei dazi in teoria dovrebbero penalizzare Borse e obbligazioni emergenti. In pratica il mercato sta andando in un’altra direzione. Ecco Perché ...