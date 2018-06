meteoweb.eu

: Pediatria: insonne 1 bimbo “under 5” su 4 per genetica o errori genitori - Barcellonameteo : Pediatria: insonne 1 bimbo “under 5” su 4 per genetica o errori genitori -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Insonnia nei bambini, incubo dei. Si calcola che nel mondo industrializzato il 25% dei piccoli ‘under 5‘ soffra di disturbi del sonno, mentre dopo i 6 anni e fino all’adolescenza la percentuale si attesta intorno al 10-12%. Rispetto a 100 anni fa, i bambini nel mondo occidentale dormono in media 2 ore in meno. Le cause principali? I ritmi frenetici, l’aumento delle luci artificiali e l’utilizzo sempre più precoce degli strumenti elettronici. Ma questi problemi possono avere effetti negativi sulla salute e sulla qualità della vita del bambino, come anche dei. Se ne parla al 74° Congresso della Società italiana di(Sip) in corso a Roma. Cosa si intende per disturbi del sonno nel bambino? I più comuni sono insonnia (20-30%), parasonnie (25%), disturbi del ritmo circadiano (7%), disturbi respiratori del sonno (2-3%), disturbi del ...