Paura a Firenze | un grosso ramo cade su tre auto in sosta

Paura a Firenze : albero cade su un bus turistico - 14 feriti : Intorno alle 16 sul Lungarno del Tempio, a Firenze, un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus pieno di turisti coreani in visita a Firenze: quattordici persone sono rimaste ferite, uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa di un importante trauma cranico. Ancora sconosciute le cause della caduta dell'albero.Continua a leggere

Firenze - albero crollato su bus di turisti : almeno 12 feriti/ Ultime notizie - Paura sul Lungarno del Tempio : Firenze, albero crollato sul bus turistico: almeno 12 feriti tra i coreani a bordo. Ultime notizie, traffico paralizzato in centro: paura sul Lungarno del Tempio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:15:00 GMT)

Maltempo - Paura a Firenze : albero cade su un pullman di turisti - ci sono feriti : Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. E’ successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio. L'articolo Maltempo, paura a Firenze: ...

Paura a Firenze - scossa di terremoto : la gente che si riversa in strada : Alle ore 14:36 di oggi è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 2,2 a profondità di 8 km, con epicentro nel comune di Bagno a...

Paura agli Uffizi di Firenze : crolla rivestimento di travertino - turista ferita nel bagno : La donna, di nazionalità romena, è rimasta colpita a un piede. Il direttore Eike Schmidt: "Dall'esame del materiale caduto è emerso che i lavori fatti 20 anni fa furono scadenti". La Cgil: "Accertare eventuali responsabilità".Continua a leggere

Terremoto - scossa di 3.3 tra Toscana ed Emilia : “Molta Paura. Avvertita fino a Firenze” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata in provincia di Forlì alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio: paura tra la popolazione, che ha avvertito il Terremoto fino a Imola e Firenze. Intanto, continua lo sciame sismico nelle Marche: l'ultimo movimento si è avuto a Pieve pochi minuti fa.Continua a leggere