Parla Iwobi | colpo di scena in Senato

"No lezioni da Francia - Spagna o altri partiti". Per la Lega Parla in Senato il senatore di origini africane Iwobi : "La Francia ha definito abominevole la politica italiana? Ma sono loro che hanno chiuse le frontiere ai migranti a cominciare dalla donna incinta nigeriana che è stata lasciata morire in quel modo! Non accettiamo lezioni da nessun Paese, né dalla Francia, né dalla Spagna, né dalle forze politiche che hanno perso le elezioni e che hanno ridotto il nostro paese in questa situazione. Visto che l'immigrazione selvaggia di ...