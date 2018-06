Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Continua a leggere L'articolo Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato proviene da NewsGo.

L'uomo che oggi pomeriggio aveva preso due ostaggi in un appartamento del 10º arrondissement di Parigi è stato arrestato dopo quattro ore di stallo con la polizia francese, che aveva circondato il palazzo in rue des Petites-Stables.

In serata la notizia che tutti attendevano con ansia. L'uomo che ha gettato Parigi nel panico, prendendo alcuni ostaggi, è stato arrestato. Tutti i prigionieri sono sani e salvi.Paura nella capitale francese, in Rue des Petites Ecuries, nel X Arrondissement. Un uomo, che dice di essere armato con una pistola e una bomba, tiene con sé, nell'ufficio dell"agenzia pubblicitaria Mixicom, tre persone in ostaggio (tra cui una donna incinta). Dopo aver fatto sapere di non voler vedere macchine della polizia nei paraggi, l'uomo ha chiesto di contattare l'ambasciata iraniana, per consegnare un testo da recapitare al governo francese.

Paura nella capitale francese, in Rue des Petites Ecuries, nel X Arrondissement. Un uomo, che dice di essere armato con una pistola e una bomba, tiene con sé, nell'ufficio dell"agenzia pubblicitaria Mixicom, tre persone in ostaggio (tra cui una donna incinta). Dopo aver fatto sapere di non voler vedere macchine della polizia nei paraggi, l'uomo ha chiesto di contattare l'ambasciata iraniana, per consegnare un testo da recapitare al governo francese.

Intorno alle 16 un uomo, vestito come un fattorino di cibo a domicilio, si è asserragliato all'interno di un ufficio di Parigi, in Rue des Petites Ecuries, nel X arrondissement, prendendo degli Ostaggi e chiedendo di essere messo in contatto con l'ambascitata iraniana.

L'uomo ha chiestodi contattare l'ambasciata dell'Iran per "consegnare un testo algoverno francese". Tra gli ostaggi un ferito e una donna incinta rilasciata poco dopo

