Parigi | blitz forze speciali | arrestato sequestratore e liberati gli ostaggi

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Continua a leggere L'articolo Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato proviene da NewsGo.

Parigi - blitz delle forze speciali : arrestato il sequestratore e liberati gli ostaggi : 23.00 - Il sequestratore di Parigi era un cittadino marocchino di 27 anni, incensurato secondo le prime informazioni. Le sue richieste, abbastanza confuse, avevano fatto escludere la pista terrorismo. L’uomo poi arrestato dalle forze speciali, era in possesso di benzina, pistole giocattolo e due coltelli. Nessuna bomba come era trapelato nel pomeriggio. Il ministro dell’Interno francese ha ringraziato le forze di polizia per la loro ...

Parigi - un uomo sequestra degli ostaggi : blitz delle forze speciali dopo ore di paura : Si è concluso con un arresto l'assalto delle forze specialicontro l'uomo che ha preso in ostaggio alcune persone a Parigi. Tutti in salvo i sequestrati

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : C'è voluto l'assalto delle forze speciali per far termire la presa d'ostaggi avvenuta a Parigi. L'uomo che aveva seuqestrato tre persone è stato arrestato. I tre ostaggi sono sani e salvi. 12 giu 20:...

Blitz a Parigi - arrestato sequestratore : 20.03 Un assalto delle forze speciali ha messo fine alla presa di ostaggi nel centro di Parigi. L'uomo armato, che aveva catturato tre persone, è stato arrestato. Aveva chiesto di poter mettersi in contatto con l'ambasciata iraniana. Due degli ostaggi, un uomo ferito e una donna incinta, erano riusciti a fuggire

Parigi - un uomo sequestra degli ostaggi : blitz delle forze speciali dopo ore di paura : L'assalto delle forze specialicontro l'uomo che ha preso in ostaggio alcune persone a Parigi èscattato e si è già concluso. Il sequestratore degli ostaggi,tutti sani e salvi, è stato arrestato.