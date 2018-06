PARIGI | ARRESTATO IL SEQUESTRATORE Video | rilasciati i tre ostaggi | Collomb

PARIGI - blitz forze speciali : arrestato sequestratore e liberati gli ostaggi : 23.00 - Il sequestratore di Parigi era un cittadino marocchino di 27 anni, incensurato secondo le prime informazioni. Le sue richieste, abbastanza confuse, avevano fatto escludere la pista terrorismo. L’uomo poi arrestato dalle forze speciali, era in possesso di benzina, pistole giocattolo e due coltelli. Nessuna bomba come era trapelato nel pomeriggio. Il ministro dell’Interno francese ha ringraziato le forze di polizia per la loro ...

L'uomo che aveva preso due ostaggi in un appartamento di PARIGI è stato arrestato - gli ostaggi sono stati liberati : L'uomo che oggi pomeriggio aveva preso due ostaggi in un appartamento del 10º arrondissement di Parigi è stato arrestato dopo quattro ore di stallo con la polizia francese, che aveva circondato il palazzo in rue des Petites-Stables. Non si conoscono ancora

PARIGI - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : C'è voluto l'assalto delle forze speciali per far termire la presa d'ostaggi avvenuta a Parigi. L'uomo che aveva seuqestrato tre persone è stato arrestato. I tre ostaggi sono sani e salvi.

PARIGI - uomo armato prende alcuni ostaggi. Poi viene arrestato : In serata la notizia che tutti attendevano con ansia. L'uomo che ha gettato Parigi nel panico, prendendo alcuni ostaggi, è stato arrestato. Tutti i prigionieri sono sani e salvi.Paura nella capitale francese, in Rue des Petites Ecuries, nel X Arrondissement. Un uomo, che dice di essere armato con una pistola e una bomba, tiene con sé, nell'ufficio dell"agenzia pubblicitaria Mixicom, tre persone in ostaggio (tra cui una donna incinta). Dopo aver ...

Blitz a PARIGI - arrestato sequestratore : 20.03 Un assalto delle forze speciali ha messo fine alla presa di ostaggi nel centro di Parigi. L'uomo armato, che aveva catturato tre persone, è stato arrestato. Aveva chiesto di poter mettersi in contatto con l'ambasciata iraniana. Due degli ostaggi, un uomo ferito e una donna incinta, erano riusciti a fuggire

PARIGI - ATTENTATO ISIS : CECENO ACCOLTELLA PASSANTI/ Video - amico di Azimov arrestato a Strasburgo : ATTENTATO ISIS a PARIGI, giovane CECENO ACCOLTELLA PASSANTI: un morto. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.

PARIGI - l'attentatore era un ceceno. La polizia ha arrestato i genitori : L'assalitore con il coltello che ieri sera a Parigi ha ucciso una persone ferendone altre 4, si chiamava Khamzat Azimov ed era nato in Cecenia il 1 novembre 1997. Lo riferisce France 2 citando...