Paola Ferrari | la telefonata dal big del calcio da godere | ' 90Â° minuto andrà in onda'

Paola Ferrari : '90° minuto è di tutti' : TORINO - Sono stata e spero di non essere stata l'ultima conduttrice di 90° minuto , in questi anni insieme con Alberto Rimedio , con Mario Sconcerti e con un risultato molto brillante di share. E, ...

Paola Ferrari e Rai - la sciagura improvvisa : 90° minuto a rischio soppressione : Calcio in tv, una dolorosa rivoluzione che frega soprattutto la Rai e i telespettatori. La Lega di Serie A ha approvato i nuovi pacchetti per la vendita di diritti per il triennio 2018-2020 e secondo ...

RaiSport : Paola Ferrari e Alberto Rimedio a Speciale Champions su Rai 1 - Alessandro Antinelli verso 90° Minuto : Paola Ferrari Quella che partirà dopo i Mondiali sarà un’annata che vedrà la Rai assoluta protagonista del calcio in chiaro. Oltre agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini e alla sempre seguita Coppa Italia, sulla tv di Stato tornerà a brillare la Champions League dopo sette stagioni di assenza. Il direttore di RaiSport Gabriele Romagnoli ha scelto a chi affidare l’ambito Speciale Champions del mercoledì su Rai 1. Secondo ...

“Che fuori tempo che fa” – Trentunesima e ULTIMA puntata di lunedì 4 giugno 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola Ferrari - Antonella Elia - Gianluca Pagliuca. : Trentunesima e ULTIMA puntata stagionale nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla Copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Trentunesima e ULTIMA puntata di lunedì 4 giugno 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra ...

Paola Ferrari/ Il carcinoma che le stava divorando il viso è solo un brutto ricordo (Che fuori tempo che fa) : Paola Ferrari, la giornalista torna in televisione per tirare le somme di un'altra stagione emozionante. Cosa racconterà nel salotto di Fabio Fazio su Rai Uno? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:17:00 GMT)

“Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola Ferrari - Antonella Elia - Gianluca Pagliuca. : Trentunesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla Copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola ...

Paola Ferrari/ E il marito Marco De Benedetti : "Si bisticcia - siamo molto diversi..." (Che fuori tempo che fa) : Paola Ferrari, tra professionalità e polemiche la vita della giornalista sportiva nel calcio. Cosa racconterà nello studio di Rai Uno alla tavola di Fabio Fazio? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:14:00 GMT)

Paola Ferrari : 'E ora il calcio va in vacanza... colpa di Ventura - una sciagura. Spero cambi mestiere' : Paola Ferrari, il campionato è finito. Ora vacanze 'Ci sono i Mondiali, ma per la prima volta dopo diversi anni non potrò seguirli in diretta da conduttrice o inviata. Mi fa strano'. Già. Le partite ...

Paola Ferrari / Protagonista de "Le Spose di Costantino" : "è stata un'emozione fortissima" (Domenica In) : PAOLA FERRARI, la giornalista sportiva ospite della trasmissione di Rai Uno in collegamento. Cucinerà direttamente da casa sua insieme a Benedetta Parodi. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:29:00 GMT)