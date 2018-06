Panico da compiti delle vacanze? Basta trasformarli in un gioco divertente!

dilei

(Di mercoledì 13 giugno 2018) La fine dell’anno scolastico, per gli alunni, è sempre fonte di grandissima felicità. Con tutta l’estate davanti, è difficile pensare a qualcosa che non siano lee il puro divertimento. Tuttavia, qualcosa incombe sui ragazzi, dalle elementari alle superiori: sono i tanto temutiestivi, una realtà che prima o poi dovranno affrontare. Sulla questione deiper le, il dibattito si apre ogni anno. Sono davvero utili per tenere il cervello in allenamento? O sono forse dannosi, in quanto ogni studente avrebbe tutto il diritto di staccare dallo studio per qualche mese? Sul tema, ognuno esprime la sua. Insegnanti, genitori e psicologi fanno a gara nel dare la loro personale interpretazione dell’argomento. Qualunque sia la propria convinzione, inon possono essere ignorati. Qual è la soluzione, allora? Sicuramente non viverli ...