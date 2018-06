Panchina Chelsea | Sarri ancora in corsa | ma in pole resta Jokanovic

Maurizio Sarri - gli insulti omofobi gli costano la Panchina del Chelsea : E se Maurizio Sarri rimanesse col cerino in mano? Il tecnico toscano, che solo due settimane fa riceveva l'ovazione dei tifosi del Napoli in occasione dell'ultima partita di campionato, rischia di ...

Sarri : la Panchina del Chelsea è lontana - ecco i motivi : La panchina del Chelsea appare più lontana per Maurizio Sarri, che rischia di pagare carissimi vecchi insulti omofobi rivolti a Roberto Mancini. Nel quotidiano aggiornamento sul nome del prossimo manager dei Blues, oggi la stampa britannica sembra convinta che l’ex tecnico del Napoli – da settimane indicato come il favorito – sia destinato a non approdare a Londra. Tutta colpa di una lite a bordo campo di qualche anno fa con ...

Sarri verso il no allo Zenit : pronta la Panchina del Chelsea - tutti i dettagli : Sono ore caldissime per il futuro del tecnico Maurizio Sarri, l’addio di con il Napoli sembra ormai inevitabile dopo il botta e risposta delle ultime ore. Il club azzurro ha disputato una stagione entusiasmante nonostante la mancata vittoria dello scudetto, il gioco espresso dalla dalla squadra ha attirato l’attenzione delle big verso Sarri. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta molto importante da parte dello Zenit, ...

