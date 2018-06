Pamela | chiuse indagini per Oseghale | stupro e omicidio

Pamela - chiuse le indagini : a processo solo Oseghale : La procura di Macerata ha chiuso le indagini nei confronti di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro.L ragazza romana era stata uccisa e il suo corpo fatto a pezzi era stato chiuso in due trolley, abbandonati nella campagna di Macerata. Pesanti le accuse mosse a Oseghale, che ora deve rispondere di omicidio, violenza sessuale, vilipendio, distruzione di cadavere e occultamento.L'accusa contestava al ...

