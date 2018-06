Pallotta | lo stadio si deve fare

Pallotta : no stadio? Mi trovate a Boston : 13.52 Cosa succede se l'inchiesta fermerà il progetto stadio? "Vorrà dire che verrete a trovarmi a Boston..": così James Pallotta, uscendo dall'albergo romano nel quale risiede in questi giorni di vacanza.Poi più morbido:"Ho passato due ore difficili, ma ora risolveremo". In passato il patron della Roma aveva ipotizzato la vendita della società in caso di mancata costruzione dello stadio. Intanto il Procuratore Ielo precisa:"La società Roma,i ...

Nuovo stadio della Roma - nove arresti | Raggi verso sospensione progetto | Pallotta : impianto serve : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. Indagato anche il grillino Paolo Ferrara

Roma - il sindaco Raggi : 'Ringrazio Pallotta. Stadio? Tempi serrati - arriveranno 800 milioni' : Per quanto riguarda lo stadio , stiamo seguendo il cronoprogramma, con questo programma arriveranno 800 milioni di euro di investimenti , sarà un rilancio per l'economia di Roma e del Paese, stiamo ...

Roma - Pallotta dona 230mila euro per la fontana del Pantheon. Raggi : "Stadio - avanti a tempi serrati" : ...- prosegue Raggi - per ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città di Roma ed è evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l'economia ...

Pallotta atterra a Roma : 'Fiducia in Di Francesco. Per lo stadio bisogna accelerare altrimenti...' : Notizie sul tema Mercato Roma, Pellegrini alla Juventus per arrivare a Cuadrado? Roma-Barcellona in chiaro su Canale 5? Come vederla in diretta tv e live streaming gratis oggi 10/04 Roma-Barcellona ...

Roma - Pallotta Alisson resta - fiducioso per il Barcellona. Lo stadio Bisogna fare presto : Roma - Lo stadio che "se i lavori non dovessero partire entro due anni non lo avremo mai". Alisson che "resterà a Roma perché ha un contratto ed è un giocatore fortissimo". Il campionato che "non mi ...

Pallotta : “Già spesi oltre 60 milioni per lo stadio : le istituzioni devono accelerare” : "Non si può continuare a spendere soldi così quando non hai un ritorno in cambio", l'attacco del presidente giallorosso L'articolo Pallotta: “Già spesi oltre 60 milioni per lo stadio: le istituzioni devono accelerare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Pallotta : 'Non avremo uno stadio se l'ok non arriva entro luglio' : Roma - Il presidente della Roma James Pallotta è arrivato all'aeroporto di Ciampino intorno alle 7. Prima di raggiungere lo studio Tonucci, dove sarà impegnato in una serie di incontri, ha rilasciato ...