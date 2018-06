Pallanuoto | Pro Recco | Vladimir Vujasinovic non è più l’allenatore della squadra ligure

Pallanuoto : Pro Recco - il sogno Champions svanisce in finale. Olympiacos campione d'Europa : svanisce in finale il sogno della Pro Recco, battuta 9-7 dall'Olympiacos nella finale di Champions di Pallanuoto . A Genova la squadra campione d'Italia ha fallito l'assalto alla nona Champions della ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Olympiacos in trionfo. Beffa per la Pro Recco : Seconda vittoria nella Champions League di Pallanuoto per l’Olympiacos: nella Final Six 2018 di Genova grandissima Beffa per la Pro Recco che esce sconfitta in finale proprio con i greci per 9-7. Un Pavic (portiere della compagine ellenica) in versione monstre a fermare ogni offensiva dei campioni d’Italia, comunque non apparsi nella migliore giornata oggi, sia dal punto di vista offensivo che, soprattutto, in fase difensiva. Nel ...

Pallanuoto - la finale di Champions live : Pro Recco-Olympiacos in streaming : La Pro Recco per la storia. Allo storico impianto Sciorba di Genova, i campioni d'Italia vanno a caccia della Champions League di Pallanuoto nella finale contro l'Olympiacos . Dopo aver battuto ai ...

Pro Recco-Olympiacos - Finalissima Champions League Pallanuoto : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Al termine delle semifinali odierne, è stata definita la Finalissima della Champions League di Pallanuoto: i greci dell’Olympiacos hanno superato gli spagnoli del Barceloneta per 6-4, mentre la Pro Recco ha superato in un tiratissimo confronto i croati dello Jug Dubrovnik per 9-8. Domani, sabato 9 giugno, alle ore 20.30, Pro Recco e Olympiacos si sfideranno nella Finalissima del maggior torneo continentale per club: la sfida verrà ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in finale! Battuto il tabù Jug - sfida all’Olympiacos per la Coppa : Il Pro Recco vola in finale di Champions League 2018! Alle Piscine Sciorba di Genova, che ospitano la Final Eight, la compagine Campionessa d’Italia in carica riesce a sconfiggere uno dei tabù degli ultimi anni in campo internazionale, lo Jug Dubrovnik, per 9-8, e conquista il pass per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Match durissimo quello odierno, arrivato dopo la maratona di ieri conclusa ai rigori con ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco avanti ai rigori. Vladimir Vujasinovic : “Troppa ansia” : Ieri Pro Recco e Brescia hanno dato vita ad un emozionante sfida nei quarti di finale di Champions League di Pallanuoto: i tiri di rigore hanno consegnato il pass per le semifinali alla società ligure. Al termine della contesa, il tecnico dei campioni d’Italia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Gara molto dura sia fisicamente che per la vostra rivalità… “Fisicamente e mentalmente ancora di più, siamo quasi scivolati fuori ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in semifinale - AN Brescia battuta ai rigori al termine di una partita stupenda : Onore ai vinti, ancora una volta, ma la Pro Recco non sbaglia mai. I neo campioni d’Italia volano in semifinale alle Final Eight di Champions League 2018 in quel di Genova battendo nel derby del Bel Paese i grandi rivali dell’AN Brescia: partita davvero entusiasmante quella odierna, nella quale i lombardi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma sono stati sconfitti ai rigori (8-8 dopo i tempi regolamentari). Per i liguri ...