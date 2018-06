Palinsesti Rai 2018-2019 approvati in Cda | le novità

Rai - i primi Palinsesti dell'era giallo-verde. Mara Venier a Domenica In : ... 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato; 2 designati dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze; 1 designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai tra i ...

Palinsesti Rai 2018 : tutte le novità - tra indiscrezioni e ufficialità : Mara Venier di ritorno a Domenica In prima di Cristina Parodi. Caterina Balivo su Raiuno, e Detto Fatto conteso fra Elena Santarelli, Bianca Guaccero e Carolina di Domenico (con Guaccero in pole, stando a quanto apprende Vanityfair.it). Tiberio Timperi a La vita in diretta al posto di Marco Liorni, Alberto Angela il sabato sera su Raiuno a sfidare la corazzata di Tú Sí Que Vales. I Palinsesti Rai saranno presentati il 27 giugno, ma sono già ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : L'Allieva in onda prima di Non Dirlo Al Mio Capo Video : C'è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori italiani per la programmazione della prossima stagione televisiva [Video] di casa Rai, che si distingue soprattutto per il ritorno di fiction di grande successo: un esempio si ritrova nella serie Non Dirlo Al Mio Capo, che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Le riprese della fiction sono terminate nel mese di dicembre dello scorso anno ma non è stata mandata in onda ...

Palinsesti estivi 2018 di Rai 2 e Rai 3 : tutti i programmi che vedremo : tutti i programmi di Rai 2 e Rai 3 che vedremo durante l’estate 2018: da “Nemo – Lucci incluso”, “Chi l’ha visto? speciale” a il docu-reality “Topi” Con l’arrivo dell’estate, Rai 2 e Rai 3 hanno svelato i rispettivi Palinsesti televisivi. Tra repliche, serie tv e nuovi programmi, l’estate del secondo e terzo canale della tv di Stato si preannuncia davvero ricca e variegata. Ecco tutti ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3 - The Good Doctor e torna Velvet : Torniamo a parlare di Palinsesti Tv e lo facciamo con la rete ammiraglia della Rai, Rai 1, che relega a giugno Tutto Può Succedere 3 e The Good Doctor. torna anche Velvet con una nuova produzione intitolata Velvet Coleccion e il Wind Music Awards. E molto altro! Il palinsesto estivo di Rai 1 Di solito l’Estate non è la stagione più adatta per stare davanti alla tv perché con le belle serate si ha voglia di uscire, incontrare gente, fare lunghe ...

Anticipazioni Palinsesti Rai 2018-2019 : ecco chi sostituisce Fabrizio Frizzi Video : Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale dei [Video] Palinsesti Rai per la stagione tv 2018-2019 e in queste ore circolano gia' le prime indiscrezioni su quelle che saranno le novita' che vedremo sul piccolo schermo dal prossimo settembre. Uno dei ritorni più attesi è sicuramente quello di Fiorello, il quale ha svelato che lo rivedremo di nuovo sul primo canale della tv di Stato con un nuovo show che andra' in onda nel corso della ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3. Arriva The Good Doctor - torna Velvet. Musica con Wind Music Awards - Pino è e Bocelli Firenze : Wind Music Awards 2018 Tra conferme, novità e repliche, l’Estate 2018 di Rai 1 si preannuncia ricca di appuntamenti, che terranno compagnia il telespettatore nei mesi caldi fino all’inizio della prossima stagione televisiva. Ecco il palinsesto dal 3 giugno all’8 settembre – salvo variazioni – messo a punto dalla rete ammiraglia diretta da Angelo Teodoli. Palinsesti Estate 2018, Rai 1: daytime Il daytime conferma i ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai3 tra informazione e Tour de France : Tour De France Non solo repliche, per fortuna. Il palinsesto estivo 2018 di Rai3 avrà anche delle novità sia nel daytime sia in prima serata, con due nuove miniserie. Ma il piatto forte della programmazione saranno gli appuntamenti col ciclismo, che a luglio monopolizzeranno l’attenzione sulla fascia pomeridiana con le dirette del Tour De France. Rai3, Estate 2018: daytime Dall’11 giugno al 7 settembre la prima parte della mattinata ...

Giro d’Italia 2018 tv - su che canale vederlo? I Palinsesti e gli orari su Rai e Sky : Il grande giorno si avvicina. Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Sarà la capitale di Israele a tenere a battesimo la 101^ edizione della Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare ed emozionante, con tanti big a caccia della vittoria. Ci sarà davvero da divertirsi anche grazie a un percorso accattivante e stimolante che metterà a dura prova tutti i partecipanti: 21 frazioni impegnative, tre settimane sui ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 2 tra sport - repliche d’intrattenimento e serie tv : Papà a Tempo Pieno - Matt LeBlanc L’Estate 2018 di Rai 2 sarà all’insegna dello sport: tra i Campionati Europei 2018, il Tour de France, la pallanuoto e il Palio di Siena, la rete diretta da Andrea Fabiano tra il 3 giugno e l’8 settembre vivrà soprattutto di competizioni e telecronache. In arrivo ci saranno però anche alcune serie tv in prima visione e diverse repliche da mattina a sera. Palinsesti Estate 2018, Rai 2: gli ...