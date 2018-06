Padova : i carabinieri intensificano controlli nelle ore precedenti celebrazione Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Padova al fine di garantire un tranquillo e regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, già dalla giornata di ieri hanno messo in campo un dispositivo di prevenzione che ha monitorato costantemente tutte le

Padova : minaccia di uccidersi - i carabinieri lo disarmano in extremis : Padoca, 12 giu. (AdnKronos) - Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco (Pd) hanno salvato la vita di un operaio 30enne del posto, che aveva inviato alla fidanzata un messaggio, preannunciando l’intendimento di togliersi la vita. I fatti sono avvenuti nel primo pomerigg

Padova : ad Abano Carabinieri arrestano il ‘ladro acrobata’ delle Terme : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – I Carabinieri di Abano Terme erano da diverso tempo sulle tracce di un ladro ‘professionista” che, per il ricorrente modus operandi utilizzato (praticava senza fare rumore accurati fori sugli stipiti delle porte delle abitazioni o vi si introduceva passando dalle finestre lasciate semi aperte ai piani alti dei condomini quindi, aver depredato le case dei preziosi in oro e argento presenti, ...

Padova : carabinieri liberano giovane cinese costretta a prostituirsi : Padova, 25 mag. (AdnKronos) – I carabinieri della Compagnia di Este (Pd), a conclusione di un’attività di indagine coordinata dal Pubblico Ministero presso la Procura di Rovigo Sabrina Duò, hanno arrestato per favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù, una cinese 60enne, con precedenti specifici.A far scattare le indagini la segnalazione che in un appartamento del centro di Este, da circa un mese, ...

Padova : carabinieri arrestano ricattatrice di lusso : Padova, 24 mag. (AdnKronos) – Si pagava la bella vita con i soldi di un facoltoso imprenditore. Arrestata dai carabinieri per estorsione una avvenente 42enne che ha tentato di estorcere 150.000 euro ad un ricco uomo di affari minacciandolo di rivelare la sua relazione clandestina alla moglie. L'articolo Padova: carabinieri arrestano ricattatrice di lusso sembra essere il primo su SPORTFAIR.