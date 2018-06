Orange Is the New Black 6 dirà addio per sempre a Litchfield? Gli indizi su un radicale

Orange is the New Black - in arrivo la stagione 6 della serie Netflix : Non è estate se in tv non arriva Orange is The New Black . Poche ore fa a sorpresa è stata condiviso, sui profili social di Netflix, un breve teaser trailer che annuncia il ritorno della serie di ...

Svelata la data prémiere di Orange Is the New Black 6 - l’annuncio ufficiale di Netflix (video) : Tramite un video, Netflix ha svelato la data prémiere di Orange Is the New Black 6. La nuova e attesa sesta stagione arriverà molto presto nel servizio video on demand. La breve clip mostra una nuova location per le protagoniste della serie originale Netflix, con una voce fuori campo che annuncia l'arrivo di "un nuovo mondo". Il video si conclude con un messaggio di testo "To the Max", probabilmente riferito al fatto che Piper e le altre ...

Laura Prepon di Orange Is the New Black si è sposata : la foto del matrimonio con l’attore Ben Foster : Laura Prepon di Orange Is the New Black si è sposata: l'attrice, che interpreta Alex Vause nella serie originale Netflix, ha finalmente celebrato le sue nozze con il collega Ben Foster. L'annuncio è arrivato via Instagram, dove i due sposini hanno postato una foto del loro matrimonio in cui entrambi sono ovviamente felici e sorridenti: "Appena sposati! Grazie per tutto l'amore e il supporto" ha scritto Laura Prepon nella didascalia ...