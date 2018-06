Ora o Mai Più | Stefano Sani a Blogo | Mai avrei pensato di tornare a fare

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lav Ora tori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Ecco come Di Maio Ora spera di liberarsi del cataclisma Raggi : Roma. Prometteva asfalto magico per coprire le buche, sognava il rosmarino per nascondere l’odore di monnezza fermentata e voleva le pecorelle per tosare l’erba di parchi pubblici non dissimili a una giungla. Intanto per le strade, a Ostia come a viale Marconi, qualche disperato incivile cominciava