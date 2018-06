Ora o mai più | lutto per Patty Pravo | è morta la madre

Luigi Di Maio sotto processo per il disastro elettOrale e i troppi incarichi assunti : Non c'è solo che parla sempre e , quasi, solo lui. C'è che la Lega è un partito che, seppur rinnovato, è stato al governo per anni e anni e ha strutture di comunicazione, oltre che esperienza politica, inimmaginabili per un partito 'esordiente' sulla scena romana come il Movimento 5 Stelle. C'è anche, poi, il radicamento a livello locale della Lega, che ha prodotto i risultati che si sono ...

Ora o Mai Più : una gradevole sorpresa : Ora o Mai Più Ora o Mai Più, ovvero una seconda chance per i cantanti caduti in ‘disgrazia’, ma anche l’occasione di proporre uno show musicale che profumi di novità. Il programma di Amadues, per quanto non si discosti troppo dal solito meccanismo da talent, ha dalla sua un’idea forte che ha generato un importante effetto curiosità: mettere in gara concorrenti all’ultima spiaggia della loro carriera, facendoli ...

Vincenzo SpadafOra - il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo : Per ora c'è la cronaca, che consegna Spadafora al ruolo di sherpa potente " e tuttavia almeno allo stato soccombente rispetto all'omologo leghista Giancarlo Giorgetti . Figlio di una casalinga e un ...

Vincenzo SpadafOra - il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo : Dopo strenua lotta, entra nell'esecutivo anche l'ex rutelliano che ha dato al capo M5S il know-how per i salotti che contano. Già presidente Unicef, vicino a Balducci e amico dell'abate di Montecassino, avrà la delega alle Pari opportunità, la stessa di Mara Carfagna quando lo aiutò a diventare Garante dell'infanzia Complottisti, signoraggisti e nostalgici della Lira: ecco i sottosegretari del governo Conte "

Ora o Mai Più - Jalisse a Blogo : "In Italia non siamo tutelati - all'estero facciamo sold-out" : Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono i Jalisse, coppia artistica e nella vita che dopo la vittoria a Sanremo nel '97 con Fiumi di Parole, canzone diventata quasi un inno per l'enorme popolarità, sono ora in gara a Ora o Mai Più, in onda per quattro venerdì su Rai 1, in prima serata. Noi di TvBlog li abbiamo intervistati. Grazie di cuore a tutti per il sostegno! #oraomaipiu il ritorno della tribù dal cuore impavido♥️ ...

“Stroncata!”. Maria De Filippi con le spalle al muro dopo la finale di Amici. Mai - in tanti anni di carriera - la signOra della televisione si era trovata a fronteggiare un problema del genere : ‘Amici 17’ si è chiuso lunedì sera con la vittoria al televoto e nelle classifiche di vendita del 22enne Irama. Un’edizione combattuta in cui non sono mancati i colpi di scena, su tutti l’eliminazione del favoritissimo Bionod, bistratto anche da Ermal Meta, la finale della quale è stata vista da una media di 4.872.000 telespettatori con il 25.1% di share, attestandosi come la trasmissione più vista delle rete ...

Ora o Mai Più - Stefano Sani a Blogo : "Mai avrei pensato di tornare a fare musica" : Stefano Sani, arrivato al successo al Festival di Sanremo 1982 con il brano Lisa, è uno dei concorrenti di Ora o Mai Più, in onda per quattro venerdì sera su Rai 1, condotto da Amadeus. Noi di TvBlog l'abbiamo intervistato per farci raccontare com'è stato il ritorno in prima serata dopo tanti anni di lontananza dalle scene Finché la barca va.... Remiamo con entusiasmo per #oraomaipiù !! Un post condiviso da Stefano Sani ...

Di Maio : imbarazzante che Spagna e Francia ci facciano la mOrale : Roma, 12 giu. , askanews, 'Francia e Spagna hanno chiuso i loro porti da tempo. La Spagna ha praticato addirittura i respingimenti a caldo che sono stati anche condannati dalla Corte Europea dei ...

Di Maio : imbarazzante subire mOrale da Spagna e Francia : Di Maio: entrambi paesi hanno chiuso loro porti da tempo Roma – Di seguito le parole del vicepremier Luigi Di Maio. “Francia e Spagna hanno chiuso i loro porti da tempo. La Spagna ha praticato addirittura i respingimenti a caldo che sono stati anche condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Francia respinge quotidianamente i migranti a Ventimiglia e tutti ci ricordiamo cosa è successo qualche mese fa a ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavOratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Tim - c'è l'accordo. Di Maio : "Ora la parola ai lavOratori" : C'è l'accordo su Tim. L'intesa, trovata nella notte al ministero del Lavoro tra azienda e sindacati, prevede per circa 29mila lavoratori il contratto di solidarietà di un anno al posto della messa in ...

Losanna : mai visto tempOrale così - 500 chiamate a polizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pomigliano - nuovo sit in dei Cub sotto casa del ministro : 'Uè - Di Maio - allOra?' : Pomigliano. La casa di Pomigliano del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sta diventando una sorta di meta del pellegrinaggio di disoccupati e licenziati. Stamattina è stata ...

Tim : Di Maio - accordo c’è - Ora la parola ai lavOratori : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ‘Oggi abbiamo chiuso l’accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto questa notte lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza fornire alcuna risposta concreta”. Ad annunciarlo, nella tarda serata di ieri, pochi minuti prima della mezzanotte, è stato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “è una trattativa – ha detto – che è ...