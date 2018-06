Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche

Astronomia : le particelle interstellari che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancOra vagando nello spazio : Alcuni dei ‘semi’ che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando nello spazio, a testimoniare l’inizio della nostra casa planetaria. È il risultato di un nuovo studio pubblicato oggi su Proceedings of the National Academy of Sciences e coordinato dall’Università delle Hawaii, che ha scovato i resti di un processo avvenuto circa 4,6 miliardi di anni fa. Il ‘blocco’ originario da cui sono nati stelle e pianeti del Sistema Solare ...

SIMG : “Auguriamo al Ministro della Salute di esaltare e migliOrare i valori e le eccellenze del nostro sistema” : “Salutiamo con sinceri sentimenti di rispetto e desiderio di collaborazione il Ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Le auguriamo sopra ogni cosa di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema di Salute”. Il dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), augura buon lavoro al Ministro della Salute Giulia Grillo e sottolinea il ruolo centrale della Medicina ...

Pagamenti : Panetta - denaro contante ancOra a lungo parte sistema : Milano, 7 giu. (AdnKronos) – Il denaro fisico “continuerà per molto tempo a far parte del sistema di pagamento”, monete e banconote “hanno dimostrato di essere una tecnologia resiliente e potrebbe essere troppo presto per chiedere un loro ritiro completo”. Lo ha detto Fabio Panetta, vice direttore generale della Banca d’Italia, nel suo intervento a un convegno sulle valute digitale delle banche centrali, le ...

Google ancOra nel mirino Ue : in arrivo maxi multa per sistema operativo Android - Ft - : Secondo l'indiscrezione, Bruxelles contesta le politiche riguardanti Android, il sistema operativo di Google presente su oltre l'80% degli smartphone nel mondo. In particolare, le condizioni di ...

Battlefield 5 : il sistema di fuoco è stato migliOrato in base al feedback dei giocatori di Battlefield 1 : I giocatori di Battlefield V potranno avvertire meno "casualità" negli scontri a fuoco di questa nuova iterazione della saga, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere, il sistema di fuoco è stato complessivamente migliorato tenendo conto del feedback raccolto dai giocatori di Battlefield 1. Essi hanno sottolineato l'incapacità di avere il controllo completo di uno scontro a fuoco, e considerando che il 99% del tempo che il giocatore spende sul ...

MigliOra il sistema finanziario e bancario a sostegno dello sviluppo : Teleborsa, - L' industria finanziaria internazionale , sottolinea il Governatore Visco , è interessata da un vasto processo di trasformazione. Un settore diversificato, caratterizzato da molteplici ...

Ibrido si - ma anche Diesel ancOra e sempre grazie anche al sistema SCR con AdBlue : “Personalmente ritengo che mettere al bando i Diesel non sia una vera esigenza ecologica, ma una manovra “decisa a tavolino”, per il lancio dell’Ibrido a discapito di qualcosa di affermato e consolidato che permetta margini di guadagno – nel lungo termine – minore. Non credo, pur non avendo specifiche competenze che tutto sia così come ce lo pubblicizzano”. Chi ha affermato ciò, ha sintetizzato un ...

Il sistema Montante. Una rete di potere ancOra tutta da scoprire : In questi giorni in molti hanno commentato l'inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari l'ex numero uno di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, dicendo 'io l'avevo detto'. E si ...

Caro Fontana - è Ora di provare History health : la soluzione al sistema sanitario lombardo : Nei giorni scorsi, Cambridge Analytica, società coinvolta nello scandalo dell’utilizzo in modo improprio dei dati di Facebook ha deciso di chiudere, mentre norme europee autorizzano la visione di dati sanitari senza consenso. Questi e altri “scandali” rendono indispensabile la limitazione di utilizzo dei dati sanitari del cittadino-paziente non permettendo a società di gestione di utilizzarli. In Regione Lombardia il nuovo presidente Attilio ...

I lavOratori sikh nell’Agro Pontino incastrati tra capOralato e agromafie : “Chi tocca il sistema è a rischio” : Il 9 marzo scorso ha ritrovato la propria macchina con il cofano sfondato, i vetri spaccati e le ruote tagliate. È solo l’ultima delle intimidazioni che sono arrivate a Marco Omizzolo, sociologo di Sabaudia che da anni, attraverso pubblicazioni scientifiche e a attraverso il lavoro con la cooperativa Inmigrazione, denuncia il grave sfruttamento dei braccianti indiani sikh nelle aziende agricole dell’Agro Pontino. “Se tocchi un sistema di potere ...

Sistema Solare e processi planetari : ciclo di conferenze dedicato ad Angioletta COradini : Sarà intitolato a Angioletta Coradini il ciclo di conferenze istituito dalla European Geoscience Union (EGU) dedicato agli studi sul Sistema Solare e ai processi planetari. In particolare l’EGU ha coinvolto le seguenti divisioni: le Scienze Solari-Terrestri (ST), le Scienze planetarie (PS), la Geodesia (G), le Scienze Atmosferiche (AS), il Clima: passato, presente e futuro (CL), l’Informatica della Terra e dello Spazio (ESSI), il Magnetismo ...

Google Chrome migliOra il sistema di riproduzione automatica dei contenuti : Il team di Google Chrome ha annunciato di avere deciso di migliorare il sistema di autoplay del popolare browser. Scopriamo come dovrebbe funzionare L'articolo Google Chrome migliora il sistema di riproduzione automatica dei contenuti proviene da TuttoAndroid.

Elezioni Regionali - Come si vota Friuli Venezia Giulia 2018/ Ultime notizie scheda : il sistema elettOrale : Elezioni Regionali 2018, Come si vota in Friuli Venezia Giulia: Ultime notizie, liste, candidati e scheda elettorale. Sì al voto disgiunto, orari e info dettagli sul voto del 29 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:09:00 GMT)