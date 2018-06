Onu | Italia non può accogliere tutti | piano Ue di relocation è stato un

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare ... : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Aquarius - cibo per un giorno. Spagna : «Pronti ad accogliere la nave». Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fatela sbarcare subito» : ROMA - La Spagna accoglierà la nave Aquarius. Resta aperto lo scontro Italia-Maltasui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell'ong Sos...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Aquarius - Onu e Ue a Italia e Malta : fateli sbarcare subito. Salvati in mare altri 800 : Si teme per le condizioni delle 629 persone a bordo. Il presidente di Malta invita all'unità: lavoriamo insieme, basta polemiche. Intanto altri 800 migranti sono stati Salvati nella notte a largo ...

Dopo Aquarius - un’altra nave Ong al largo della Libia. Pressioni di Ue e Onu a Italia e Malta : «Fate presto» : Salvini segnala la presenza della Sea Watch 3: «È di una Ong tedesca, batte bandiera olandese ma porterà immigrati in Italia». La Aquarius sempre ferma in attesa di ordini tra Malta e la Sicilia

Migranti - Onu e Ue a Italia-Malta : fateli sbarcare ora | Toninelli : penso e spero in una decisione in poche ore : Conte incontra il segretario generale della Nato e auspica maggior collaborazione nel Mediterraneo. Il tweet dal cardinale Ravasi: "Ero straniero e non mi avete accolto".

Unhcr - Onu - : 'Malta e Italia facciano sbarcare i migranti ora' : L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, fa appello a Italia e Malta "affinché consentano lo sbarco immediato della Aquarius". "E' un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno ...

Migranti - Ue e Onu a Italia e Malta : 'Fateli sbarcare subito' - Trenta : 'La Marina è da Nobel per la Pace' : Così il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha risposto al Forum Nueva Economia quando le è stato domandato se la città da lei governata sia disposta ad accogliere le persone che si trovano a bordo ...