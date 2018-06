Omicidio-suicidio da choc | va dal notaio per la separazione invece spara alla moglie e si

Udine - uomo spara all'ex moglie e poi si uccide/ Dal notaio per vendere un immobile poi l’Omicidio-suicidio : Udine, uomo spara alla moglie e poi si uccide, dal notaio per vendere un immobile poi l’omicidio-suicidio. E' accaduto questa mattina attorno alle ore 10:00 in centro città(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Ragazza di 21 anni scomparsa - il fidanzato si è impiccato. Ricerche con elicottero e sommozzatori : si teme Omicidio-suicidio : MILANO - I vigili del fuoco stanno cercando con l'elicottero e i sommozzatori, nei dintorni di Melzo, nel milanese, una Ragazza italiana di 21 anni che risulta scomparsa. L'allarme è...

Ome - uccide la moglie e si toglie la vita/ Brescia - sanguinoso Omicidio-suicidio : aveva disagi psicologici : Ome, uccide la moglie e si toglie la vita: tragedia nel Bresciano, con un romeno di 52 anni che ha commesso un omicidio-suicidio, aveva disagi psicologici(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Prato - Omicidio-suicidio dei due ex fidanzati : si attende l'autopsia Video : 2 Prato - La tragedia [Video]che vede coinvolti Federico Zini, calciatore di 25 anni ed Elisa Amato, commessa di 30 anni e sua ex fidanzata è avvenuta nella notte di sabato 26 maggio. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe sparato alla sua ex fidanzata per poi togliersi la vita con la stessa arma in una localita' tra Prato e San Miniato. La pistola era stata comperata il 15 maggio, pochi giorni prima della tragedia, ma ...

Omicidio-suicidio : madre e figlia trovate morte Video : È passata da poco la mezzanotte quando nel borgo di Cecchina, poco lontano da Roma e Frascati, si consuma secondo la prima ipotesi formulata dalle forze dell'ordine un caso di Omicidio-suicidio. Una madre accoltella la figlia e poi si getta nel vuoto dal tetto della sua abitazione. A nulla serve l'arrivo tempestivo dei soccorsi sul luogo, le due donne vengono subito dichiarate morte. La prima ricostruzione Alle porte di Roma, dopo il suicidio ...

