Oltre 5 milioni di italiani fanno colazione al bar E il caffè resiste | costa ancora 1

Calciomercato Inter - Malcom : offerta da Oltre 40 milioni : La trattativa col Bordeaux si è bloccata sulle modalità di pagamento Calciomercato Inter Malcom / L'Inter non molla la presa su Malcom . Anzi, come riferisce 'RMC Sport' in Francia, il club nerazzurro ha presentato un'offerta al Bordeaux superiore ai 40 milioni di euro per il cartellino dell'ala brasiliana classe 1997. La società transalpina ha però rifiutato ...

Italia-Israele - Oltre 7 milioni in campo per l'innovazione : ... l'Italia è interessata a joint venture e ha stretto i suoi legami scientifici e tecnologici con Israele", è il commento del ministro israeliano per la Scienza, la Tecnologia e lo Spazio Ofir Akunis .

Comunali - domenica di voto per Oltre 7 milioni di italiani : Teleborsa, - Sono più di 7 milioni gli italiani che oggi, domenica 10 giugno , sono chiamati alle urne. Gli eventuali ballottaggi sono previsti per due settimane più tardi, il 24 giugno. Nel dettaglio ...

Roma - 4 arresti per la 'svendita' di partecipazioni e crediti per Oltre 64 milioni di euro : I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, alla conclusione delle indagini coordinate dalla Procura, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip capitolino nei ...

Roma - riciclaggio per Oltre 5 milioni di euro : 6 arresti e sequestri per 2 milioni : La Procura di Velletri e i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare e a un sequestro preventivo nei confronti di Giancarlo Bolondi, noto ...

Calciomercato - Fekir al Liverpool : affare da Oltre 60 milioni : ROMA - Piaceva anche a Chelsea e Atletico Madrid, ma alla fine l'ha spuntata il Liverpool. Nabil Fekir saluta il Lione ed è pronto a vestire la maglia dei Reds. Per L'Equipe mancherebbe soltanto l'...

Ryanair - multa Antitrust di 1 - 85 milioni per la cancellazione di Oltre 2mila voli : Più di duemila voli cancellati e 400mila passeggeri lasciati a terra. Così la compagnia low-cost Ryanair aveva deciso di risolvere nel settembre del 2017 i suoi problemi organizzativi (una combinazione di ritardi, scioperi dei controllori di volo, ferie dei piloti e dell’equipaggio di cabina). Una “pratica commerciale scorretta” che ora la compagnia irlandese pagherà caro: l’Antitrust ha disposto una sanzione di 1,85 ...

Assessore Barberini : Umbria investe in innovazione sociale con Oltre 6 milioni euro per progetti welfare territoriale e attività ... : L'avviso è rivolto al mondo del terzo settore, in particolare a cooperative e imprese sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni non bancarie, onlus, organizzazioni di ...

Ascolti tv - Oltre 3.4 milioni di telespettatori per Avanti un altro pure di sera : Avanti un altro pure di sera su Canale 5 si aggiudica il prime time del 6 giugno con 3 milioni 428mila telespettatori e il 17.47% di share. Ascolti tv prime time Su Rai3 l’appuntamento con Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha fatto registrare uno dei migliori risultati stagionali, con 2 milioni 233mila telespettatori (11.6% di share). Su Italia 1 il film The Transporter ha registrato 1 milione 985mila ...

Nuovo traguardo per NieR Automata : vendute Oltre 3 milioni di copie : Square Enix ha da poco comunicato che l'apprezzato action RPG di Platinum Games diretto da Yoko Taro, NieR Automata, ha piazzato, tra copie fisiche e digitali, oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.Come segnala Gematsu, l'annuncio arriva quasi un anno e quattro mesi dopo il rilascio iniziale del gioco. A marzo, il titolo aveva registrato 2,5 milioni di unità vendute.NieR: Automata è stato lanciato per PlayStation 4 in Giappone il 23 ...

L'open beta di H1Z1 su PS4 è stata scaricata da Oltre 7 milioni di giocatori : L'open beta di H1Z1: Battle Royale di Daybreak Game Company continua a macinare ottimi numeri, dopo gli 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore e i 4,5 milioni a tre giorni dal lancio, ecco arrivare altri dati piuttosto positivi.Come riportato dagli stessi sviluppatori su Twitter, L'open beta di H1Z1 su PlayStation 4 è stata scaricata da oltre 7 milioni di giocatori. Numeri abbastanza importanti che farebbero pensare al gioco come diretto ...

ROMA – Amazon Music ha annunciato oggi l'arrivo di Prime Music, un nuovo servizio di cui possono beneficiare i clienti Amazon Prime in Italia e che consente loro di accedere a oltre 2 milioni di brani, da ascoltare in streaming o disponibili per il download, tutto incluso nell'abbonamento Amazon Prime.

Italia-Olanda - Oltre 6 milioni di telespettatori per l’ultima amichevole : Per l'ultima amichevole della Nazionale, ascolti in linea con i due precedenti incontri. Il ciclo di tre gare si chiude con una media di 6 milioni di spettatori. L'articolo Italia-Olanda, oltre 6 milioni di telespettatori per l’ultima amichevole è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.