Nuovo stadio Roma | nove arresti per corruzione

Nuovo stadio della Roma - arrestate nove persone : in carcere imprenditori - dirigenti e consiglieri regionali : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e l'imprenditore Luca Parnasi (area M5s).

