Nuovo stadio Roma | la sindaca Raggi | “chi ha sbagliato pagherà”

Roma - 9 arresti per Nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi. Il Comune sospende il progetto : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi e cinque suoi collaboratori (tutti in carcere). Ai domicilari il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (Fi), l'ex assessore regionale Pier Michele Civita (Pd) e il presidente dell'Acea Luca Lanzalone che ha seguito, in veste di consulente per M5S, il dossier sulla ...

Nuovo stadio Roma - 9 arresti Coinvolti Parnasi e il n°1 di Acea Ci sono anche consiglieri regionali : Sarebbero finiti in manette, tra gli altri, l'imprenditore Luca Parnasi, proprietario della società Eurnova, che sta realizzando il progetto dello stadio dell'As Roma, e il vice presidente del Consiglio regione Lazio eletto con Forza Italia, Adriano Palozzi.--Arrestati anche l'avvocato Luca Lanzalone, presidente di Acea e mediatore nella trattativa del febbraio 2017 tra il Campidoglio a 5 stelle e la Eurnova per modificare il progetto dello ...

