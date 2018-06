Nuovo stadio Roma | arrestati Presidente Acea e vice presidente consiglio regionale Lazio

Nuovo stadio - la Raggi : "Spero che il progetto vada avanti" : A detta di Pedica, la politica andrebbe riformata, ristabilendo un codice etico, che indichi in modo chiaro la via da seguire. Mentre l'esponente Pd ha colto l'occasione per parlare di politica, in ...

Nuovo stadio Roma - arrestati pezzi grossi di Forza Italia - Pd e Movimento 5 Stelle : c’è anche l’uomo della Raggi e di Di Maio [NOMI] : I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno eseguito stamattina 9 arresti nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della Roma. La misura cautelare è stata ...

Roma - 9 arresti per Nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi. Il Comune sospende il progetto : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi e cinque suoi collaboratori (tutti in carcere). Ai domicilari il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (Fi), l'ex assessore regionale Pier Michele Civita (Pd) e il presidente dell'Acea Luca Lanzalone che ha seguito, in veste di consulente per M5S, il dossier sulla ...

Nuovo stadio della Roma - arrestate nove persone : in carcere imprenditori - dirigenti e consiglieri regionali : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e l'imprenditore Luca Parnasi (area M5s).

