Nuovo stadio Roma – Arrestate nove persone per corruzione | in manette personaggi

di Lorenzo De Cicco Nove arresti , 6 in carcere e tre ai domiliari, per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle . Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi , in carcere, , ...

Nuovo stadio della Roma - corruzione : 9 arresti - ci sono anche politici : Il Nuovo stadio della Roma finisce nel mirino della Procura capitolina. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della capitale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip nei confronti di 9 persone. Sei persone sono finite in carcere, tre agli arresti domiciliari, tra di loro ci sarebbero anche politici e imprenditori, i cui nomi per il momento non sono stati resi noti. L’operazione è iniziata alle prime luci ...

Terremoto nella Capitale - Nuovo stadio a Roma : 9 arresti eccellenti per corruzione [NOMI] : nuovo stadio Roma, arresti- I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto 9 persone nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma ...

Roma - Nuovo stadio : nove arresti per corruzione. Coinvolti Palozzi e Parnasi : Mentre ieri arrivava la nota del Campidoglio che annunciava la fine del periodo in cui i cittadini potevano fare osservazioni al progetto , con parole di soddisfazione della sindaca Raggi che ...

Nove persone legate al Nuovo stadio della Roma sono state arrestate : Lo stadio non esiste ancora, e nemmeno sono iniziati i lavori: ma il lunghissimo iter per le autorizzazioni era quasi arrivato alla conclusione The post Nove persone legate al nuovo stadio della Roma sono state arrestate appeared first on Il Post.

Nuovo stadio della Roma : nove arresti per corruzione Che cosa prevede il progetto : Con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, altre 7 persone in carcere e ai domiciliari: le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

