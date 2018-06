NUOVO STADIO ROMA | 9 ARRESTATI | C’È ANCHE PARNASI Lombardi M5s fa chiarezza | Lanzalone

La brutta storia del NUOVO STADIO della Roma - in sintesi - : Roma, 13 giu. , askanews, I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone per un'associazione per delinquere 'finalizzata recita una ...

Gli arresti per il NUOVO STADIO della Roma : La squadra di calcio non è coinvolta e i lavori devono ancora iniziare, ma ci sono 16 indagati per corruzione mentre il lunghissimo iter burocratico era quasi arrivato alla conclusione The post Gli arresti per il nuovo stadio della Roma appeared first on Il Post.

NUOVO STADIO della Roma - nove arresti | Raggi verso sospensione progetto | Pallotta : impianto serve : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. Indagato anche il grillino Paolo Ferrara

Terremoto su progetto NUOVO STADIO - indagato anche Ferrara - M5S - : Roma, 13 giu. , askanews, 'Chi ha sbagliato pagherà noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte'. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di un incontro con la ...

Indagine NUOVO STADIO - il pm : «La Roma non c’entra nulla con l’inchiesta» : «L'As Roma non c'entra nulla con l'inchiesta». È quanto ha precisato il procuratore aggiunto Paolo Ielo. L'articolo Indagine nuovo stadio, il pm: «La Roma non c’entra nulla con l’inchiesta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NUOVO STADIO Roma - parla Baldissoni : “la società non sa nulla - abbiamo appreso tutto dalle agenzie” : Il direttore generale della Roma ha svelato di aver appreso quanto accaduto oggi dalle agenzie di stampa “Non sappiamo ancora niente. Lo abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie“. Così il dg della Roma Mauro Baldissoni, arrivando nella sede milanese della Lega serie A di calcio per prendere parte all’assemblea sui diritti tv, ha risposto alle domande dei cronisti sui 9 arresti e 27 indagati legati alle procedure di ...

NUOVO STADIO Roma - Vittorio Sgarbi rincara la dose : “emergeranno cose ancora più gravi - ecco cosa dico a Totti ed alla Raggi” : Vittorio Sgarbi dice la sua opinione sui nove arresti nell’ambito della costruzione del Nuovo stadio della Roma: il messaggio per Virginia Raggi e Francesco Totti Vittorio Sgarbi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il deputato ha parlato degli ultimi risvolti legati allo stadio ...

