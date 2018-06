Nuovi dettagli per Nioh 2 | Ghost of Tsushima e Sekiro

The Last of US 2 : Nuovi dettagli svelati : Durante l‘E3 2018 di Sony, abbiamo avuto modo di vedere in azione il primo Gameplay di The Last of US 2. Quest’oggi ci giungono Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per The Last of US 2 Tramite un botta e risposta con il creative director Neil Druckmann, veniamo a conoscenza dei seguenti dettagli: Ellie sarà costantemente in contatto con l’ambiente circostante, con la ...

Gears of War 5 avrà elementi open world - rivelati Nuovi dettagli sulla direzione artistica del gioco : Tra i nuovi titoli che Microsoft aveva presentato durante la sua conferenza dell'E3 c'è Gears of War 5, un nuovo capitolo della celebre saga che si prospetta decisamente interessante, riporta Gamingbolt.Ebbene in occasione di un'intervista, Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Microsoft, ha discusso nuovi dettagli sul gioco:Kate sarà la protagonista femminile del gioco, inoltre questo nuovo Gears of War 5 sarà un mondo più vasto e ...

E3 2018 : Ubisoft svela Nuovi dettagli su The Division 2 - aperte le iscrizioni alla beta : In occasione della conferenza stampa di Microsoft Xbox per l'E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy's The Division 2. Sviluppato da una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

E3 2018 : Fallout 76 si mostra con un nuovo trailer esclusivo e Nuovi dettagli : Microsoft alla sua conferenza dell'E3 lancia un nuovo trailer di Fallout 76, rivelando qualche nuova informazioni riguardo il nuovo capitolo seppur senza sbilanciarsi riguardo la tipologia di gioco.Il gioco vanterà 4 volte le dimensioni di Fallout 4, è stato inoltre rivelato il setting del gioco, ci muoveremo infatti tra le lande della West Virginia. Nei panni del nostro personaggio, inoltre, saremo tra i primi a esplorare le Wasteland. ...

Strabiliante scoperta del rover Curiosity su Marte : Nuovi indizi sulla vita passata - presente e futura nel pianeta rosso [DETTAGLI] : La NASA ha appena annunciato una Strabiliante scoperta scientifica effettuata su Marte durante la missione Curiosity: il rover sul pianeta rosso ha rilevato molecole organiche e variazioni cicliche di metano nell’atmosfera. sulla base di questi risultati, pubblicati integralmente su Science, è possibile ipotizzare che il pianeta rosso abbia avuto in passato requisiti per ospitare la vita e probabilmente può accoglierla ancora oggi. Le ...

Qualcomm : Nuovi dettagli su Snapdragon 850 : Con l’annuncio ufficiale dello Snapdragon 850, da parte di Qualcomm, si prospetta una nuova crescita per il ramo dei PC “Always Connect” di Windows 10. Cpu La nuova CPU marchiata Qualcomm garantirà un aumento delle prestazioni pari al 30%, rendendo velocemente obsoleta la passata generazione. Oltre all’aumento delle prestazioni, Snapdragon 850 fornirà una maggiore ottimizzazione dei processi. La migliore gestione alleggerirà, soprattutto, i ...

Nuovi canali Premium su Sky e numerazione reti stravolta da oggi 4 giugno - i dettagli : Da oggi 4 giugno sono disponibili Nuovi canali Premium su Sky e allo stesso tempo le vecchie reti proprio della TV satellitare di Murdoch hanno subito una nuova numerazione. Come fare a ritrovare vecchi e nuove trasmissioni e serie TV preferite, sulla base dello stravolgimento attuale? Ecco una guida più che esaustiva da tenere in considerazione. Solo un paio di giorni fa, abbiamo chiarito come, per gli abbonati Premium molti canali HD siano ...

RAGE 2 : Bethesda svela Nuovi dettagli sui veicoli. Possibile il ritorno del protagonista del capitolo originale? : Da quando è stato annunciato il nuovo RAGE 2, Bethesda è stata sorprendentemente aperta nel rivelare informazioni sul gioco ai numerosi fan in attesa dello sparatutto. Ancora una volta, la pagina ufficiale Twitter del gioco si è rivelata molto attiva, svelando alcuni interessanti nuovi dettagli sul titolo.Come segnala Gamingbolt, uno dei post pubblicati dalla pagina ufficiale del gioco parla del protagonista, che questa volta è "Walker", ...

Nuovi rumor per Destiny 2 - emersi dettagli sull’espansione di settembre? : Nonostante sia approdato sul mercato da ormai quasi un annetto, Destiny 2 si prepara a mettere l'abito buono in occasione anche dell'E3 2018 che è ai nastri di partenza. La fiera per eccellenza per tutto quanto concerne l'intrattenimento digitale è infatti pronta a prendere il via nelle prossime settimane, e il titolo sviluppato da Bungie non poteva mancare all'appello: il compito è arduo, e consiste sostanzialmente nel recuperare il terreno ...

Trailer di lancio per Vampyr - uscita e Nuovi dettagli : Dontnod Entertainment e Focus Home Interactive hanno rilasciato il Trailer ufficiale per il lancio di Vampyr, la cui uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC è attesa per il prossimo 5 giugno. A pochi giorni dal grande evento è arrivato finalmente il Trailer che svela nuovi dettagli del gioco. Il Trailer di lancio di Vampyr Realizzato dagli autori di Life is Strange e Remember Me, Vampyr è un Gioco di Ruolo ambientato nella Londra del 1918. I ...

Google Pixel 3 : Nuovi dettagli sul prossimo smartphone di punta made in Google : In questa prima metà del 2018 abbiamo già assistito alla presentazione di alcuni degli smartphone top di gamma più attesi dell’anno, dai nuovi Huawei P20 ai Galaxy S9 di Samsung fino al più recente OnePlus 6. Adesso l’attenzione degli appassionati del settore è rivolta alle novità Samsung in arrivo prossimamente con il suo prossimo phablet e la nuova generazione di prodotti Apple, ma intanto proseguono le indiscrezioni che vedono ...

La Juve cerca i Nuovi Pogba : due colpi già chiusi - tutti i dettagli : Sul rettangolo verde il francese è diventato - prima con Conte e poi con Allegri - uno dei migliori centrocampisti del mondo. Un calciatore box-to-box che dopo aver fatto la differenza in campo l'ha ...

Nuovi dettagli in Anteprima per Shadows Die Twice : Lo scorso anno durante i Game Awards, From Software annuncio lo sviluppo di Shadows Die Twice, mostrando un brevissimo Teaser Trailer. Quest’oggi trapelano in rete Nuovi dettagli in vista della presentazione ufficiale che avverrà all’E3 2018, e vogliamo condividerli con voi in Anteprima. Shadows Die Twice: Nuovi dettagli in Anteprima Le informazioni che vi riportiamo di seguito sono state diffuse da 4chan, riportate su ...