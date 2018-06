Nuoto | Mare Nostrum Barcellona 2018 | Alessandro Miressi quarto nei 100 stile libero

oasport

: Diadora Costume Bagno Uomo Boxer Mare Piscina Nuoto Beachwear Bianco/Antracite - capric_shop : Diadora Costume Bagno Uomo Boxer Mare Piscina Nuoto Beachwear Bianco/Antracite - capric_shop : Check out Diadora Costume Bagno Uomo Boxer Mare Piscina Nuoto Beachwear Bianco/Antracite - capric_shop : Diadora Costume da Bagno Uomo Boxer Mare Piscina Nuoto Beachwear Bianco/Militare -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)sfiora il podio nel primo giorno di gare della 39esima edizione del Trofeo Ciutat de Barcelona, del circuito. Il campione italiano dei 100è giuntonelle due vasche, concludendo la sua prova con il crono di 49″47, togliendosi comunque la soddisfazione di precedere il campione europeo in carica Luca Dotto, sesto in 49″57. Sul podio della gara regina troviamo la coppia giapponese composta da Katsumi Nakamura (48″79) e da Shinri Shioura (48″98), gli unici ad abbattere la barriera dei 49 secondi, ed il brasiliano Bruno Fratus, terzo in 49″21. Per quanto concerne gli altri azzurri, ottava posizione per Erika Ferraioli nei 50, con il tempo di 25″60, nella gara che ha visto prevalere l’asso canadese Taylor Ruck in 24″68. Nella finale B dei 100 dorso donne Silvia Scalia si è ...