Nubifragio nel Torinese | a Rosta auto sommerse dall’acqua e fiumi di fango Ecco le prime

Maltempo - Nubifragio nel Reatino : interventi ancora in corso : Sono ancora in corso, dalla tarda serata di ieri, le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e per quasi tutta la notte su Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. I Vigili del fuoco reatini stanno tutt’ora operando con mezzi per il movimento terra per rimuovere i detriti e il fango che dalla montagna sovrastante il centro abitato ...

Maltempo su Padova e provincia : Nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo nel Bolognese : Nubifragio nella notte - allagamenti e smottamenti : Un nubifragio ha colpito nella notte Bologna, con conseguenti disagi alla viabilità e allagamenti di strade e sottopassaggi: i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi, soprattutto per garage e cantine invasi dall’acqua e per sottopassi allagati. In via Zanardi è stato segnalato oltre un metro d’acqua, ma criticità si sono registrate anche in via Triumvirato e in via Bencivenni, in zona Borgo ...

Maltempo Piemonte : Nubifragio nella notte - allagamenti nel Pinerolese : Numerosi interventi dei vigili del fuoco nel Pinerolese per allagamenti e rimozione di alberi: un violento nubifragio si è abbattuto nella notte. La situazione più critica a Cavour dove le scuole medie oggi sono rimaste chiuse. Esondato anche un corso d’acqua minore, che ha allagato alcuni locali al piano seminterrato. Allagati anche diversi garage di alcune abitazioni private nella zona. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nella ...

Maltempo - Nubifragio nel Comasco : allagato L’ospedale : Ha provocato danni nel Comasco un violento nubifragio nel pomeriggio. I vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi soprattutto nella zona sud della provincia: a Mariano Comense si e’ allagato l’ospedale e il reparto dialisi in particolare, ma non ci sono stati degenti da sfollare. Resta intanto chiusa per altre 24 ore la statale Regina, interrotta da domenica per pericolo frane tra i comuni di Argegno e Colonno. ...

Bomba d'acqua nel Pisano : salvati due anziani/ Video - maltempo : Nubifragio a Volterra - esondato l'Ema : Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:28:00 GMT)

Maltempo - Nubifragio nel Sannio : bus di studenti bloccato per 2 ore : Un violento nubifragio ha colpito nuovamente Benevento e diversi comuni della provincia, causando ancora danni e creando disagi alla circolazione. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco intervenuti, tra l’altro, anche a San Marco dei Cavoti a causa di un incendio che ha interessato una mansarda. Qui un fulmine ha centrato il tetto di un’abitazione e la proprietaria di casa, per la paura e qualche lieve ferita, e’ stata ...

Maltempo : violento Nubifragio nel Foggiano : Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio in diverse zone della provincia di Foggia. I comuni maggiormente colpiti sono quelli dei Monti Dauni come Candela dove stanno operando alcune squadre dei Vigili del fuoco per allagamenti in scantinati e box anche se non vengono segnalati eccezionali difficoltà. Disagi, sempre per la violenza dell’acqua anche a Deliceto e a Rocchetta Sant’Antonio. Al momento non vengono segnalati ...