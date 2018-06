Nord e Sud a confronto | stasera la nuova puntata di Hashtag24

Allerta Meteo - settimana tempestosa sull’Italia : nubifragi - grandinate e tornado flagelleranno la nostra Penisola prima al Nord e poi al Centro/Sud : 1/14 ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

Nord e Sud a confronto - la nuova puntata di Hashtag24 - : Italia a due velocità: settentrione e meridione sono sempre più distanti tra loro. In studio con Riccardo Bocca il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, la giornalista e scrittrice Lia Celi e il ...

Le elezioni comunali premiano il centro-destra da Nord a Sud : I risultati delle comunali parlano chiaro e premiano il centro-destra soprattutto al Nord trainato dalla Lega: Vicenza e Trieste, conquistate già al primo turno ed avanza in Toscana e in Sicilia dove ...

Meteo : temporali con gradine al Centro-Nord - si abbassano le temperature a Sud : L'instabilità al Centro-Nord è portata da un vortice di bassa pressione che, nei prossimi giorni, farà sentire i suoi effetti anche al Sud. Il caldo si attenuerà prima nel Settentrione poi, da da domani, su tutto il resto dello Stivale.Continua a leggere

M5S - l’abbraccio «mortale» della Lega. Il movimento arretra da Nord a Sud : Il movimento 5 Stelle paga doppio dazio: alla tradizionale debolezza sul territorio, confermata dalle precedenti tornate amministrative, ma soprattutto all'abbraccio di governo con la Lega. Che ha allontanato l'elettorato moderato e di sinistra...

Elezioni - urne aperte in 761 Comuni : M5s guarda al Sud - il Pd teme per Pisa e Siena - Lega cerca conferme al Nord : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Fra questi c’è Ancona, unico capoluogo di Regione di questa tornata elettorale, insieme ad altri 20 capoluoghi di provincia. Si tratta del primo vero banco di prova per i partiti, dopo le politiche del 4 marzo scorso e la lunga crisi istituzionale che ha portato alla formazione del governo Conte. Occhi ...

Come ridurre il precariato eliminando le differenze Nord sud : Il precariato storico delle Gae, a livello numerico, ricalca le stesse differenze esistenti sul piano economico tra nord e sud. Il nostro è storicamente un paese che viaggia a due velocità, con un area settentrionale che detiene un reddito medio superiore rispetto a quella meridionale. In questi giorni in cui si discute di decreti d’urgenza […] L'articolo Come ridurre il precariato eliminando le differenze nord sud proviene da ...

Di Maio : occhio specifico al Sud - per far crescere anche il Nord : Leonardo è una delle realtà industriali del Paese, che è anche ambasciatore dell'Italia nel mondo": lo ha affermato il ministro del Lavoro e delloSviluppo Economico, Luigi Di Maio, al termine della ...

Meteo - arriva il ciclone di grandine e porta scompiglio : nubifragi da Nord a sud : Il tempo resta molto instabile al Centro-nord e Sardegna. Permane invece il sole al Sud. Per gli ultimi giorni della settimana si profila invece un generale miglioramento del tempo grazie all'anticiclone africano.Continua a leggere

Meteo - Italia divisa in due : temporali al Nord e caldo intenso al Sud : temporali continuano ad aggredire il Nord e da venerdì anche il Centro-Italia, mentre nelle regioni meridionali resiste il caldo intenso. Secondo gli esperti Meteo la situazione potrebbe cambiare nel corso del prossimo weekend, quando il maltempo dovrebbe farsi da parte e il termometro toccherà i 33 gradi.Continua a leggere

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali - caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento in arrivo al Nord mentre lo scirocco porterà ancora più caldo al Sud : 1/15 ...

Redditi - al Nord + 44 - 2% rispetto al Sud : Il reddito medio degli italiani nel 2016 è stato di 20.940 euro ma la fotografia del paese mostra un gap enorme tra Nord e sud. Al Nord-ovest l'assegno medio è do 23.860 euro, mentre al sud si ferma a ...