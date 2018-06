No lezioni da Francia | Spagna o altri partiti Per la Lega parla in Senato il

Migranti : Fdi - no lezioni da Francia : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Sull'accoglienza dei Migranti l'Italia non può e non deve accettare lezioni da Macron e da una nazione che ha inviato a Bardonecchia i suoi gendarmi commettendo una grave ...

Travaglio : “Migranti? Prendere lezioni da Francia e Spagna fa abbastanza ridere. Salvini? Casta allo stato puro” : “La Spagna, ai tempi di Zapatero, sparava sui migranti e la Francia ha dimostrato tutto il suo umanitarismo, facendo carne di porco dei diritti dei migranti a Ventimiglia. Quindi, penso che Francia e Spagna dovrebbero stare zitti davanti al nostro operato”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì, su La7. “Prendere lezioni da certi Paesi fa abbastanza ridere” – ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

La Francia dà lezioni ma non se lo può permettere : E' scritto infatti nella cronaca l'episodio di Bardonecchia. Andò così: nel marzo di quest' anno cinque agenti francesi oltrepassarono il confine italiano senza alcuna autorizzazione e piombarono nei ...

Italia alla Francia : “Non accettiamo lezioni” : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ” sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L’Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo che Parigi ha accusato il nostro Paese di “irresponsabilità e cinismo” sulla ...

Italia alla Francia : “Non accettiamo lezioni” : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ” sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L’Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo che Parigi ha accusato il nostro Paese di “irresponsabilità e cinismo” sulla ...

Aquarius - Francia e Spagna contro l’Italia. Conte : ?no a lezioni ipocrite da Parigi : Secondo la ong 129 persone rimarranno a bordo della Aquarius. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: vedette e navi per portarli verso Valencia...

P.Chigi : non accettiamo lezioni Francia : 18.06 "Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L'Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte". Così Palazzo Chigi interviene con una nota sulle critiche rivolte da Parigi alla decisione di non autorizzare l'attracco ...

Aquarius - Francia all'Italia : "Vomitevole"<br>Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni" : Dopo qualche ora di riflessione è arrivata la risposta del Governo Italiano alle dichiarazioni provenienti dalla Francia sul caso Aquarius. Palazzo Chigi ha diffuso una nota, con la quale ha definito "ipocriti" gli interventi di Macron e del suo deputato Attal: "Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. ...

La Aquarius diventa caso diplomatico. Roma alla Francia : "L'Italia non accetta lezioni ipocrite" : È inammissibile giocare alla politica con delle vite umane, lo trovo immondo". Iniziato il trasbordo dei primi 100 dall'Aquarius E' iniziato, intanto, il trasbordo dalla nave Aquarius dei primi 100 ...

Italia alla Francia : "Non accettiamo lezioni ipocrite" : Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L'Italia non può ...

Governo a Francia : parole sorprendenti - no lezioni ipocrite : Roma, 12 giu. , askanews, 'Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente ...