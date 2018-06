Nintendo Switch | il gioco di Yoshi è stato rinviato al 2019

Fortnite su Nintendo Switch solo in Battaglia reale - niente crossplay PS4 : Fortnite su Nintendo Switch supporta il cross-play e questo significa che gli utenti possono giocare con quelli delle altre piattaforme come Xbox One, PC, iOS e Android. Non potranno però giocare con gli utenti di Playstation 4 perchè Sony ha detto di nuovo "no" al cross-play tra console. niente Salva il Mondo per Fortnite su Nintendo Switch In pratica tutti gli utenti di Switch durante le partite non potranno incontrare giocatori di ...

Fortnite Arriva Oggi Su Nintendo Switch : Fortnite Arriva finalmente su Nintendo Switch. Download Fortnite per Nintendo Switch. Fortnite su Nintendo Switch esce Oggi, è ufficiale! Fortnite, Battle Royale incluso, Arriva su Nintendo Switch Fortnite, Battle Royale incluso, Arriva su Nintendo Switch Finalmente ci siamo! Dopo settimane di rumor e voci di corridoio, Nintendo ha finalmente annunciato ufficialmente l’edizione Switch di Fortnite: il Battle Royale di Epic Games sarà ...

E3 2018 : Fortnite Battle Royale approda su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale è stato finalmente confermato su Nintendo Switch, oggi alla conferenza Nintendo per l'E3. Come possiamo vedere dal trailer proiettato, Fortnite offrirà l'esperienza Battle Royale completa per tutti i possessori di Nintendo Switch, per cui avremo tutti i contenuti rilasciati fino ad ora per la celebre modalità che sta spopolando in tutto il mondo. Potremo inoltre giocare in compagnia dei nostri amici nella stessa stanza o ...

E3 2018 : annunciato Super Mario Party per Nintendo Switch : Durante il suo Direct Nintendo ha presentato Super Mario Party, a prima vista sembra una rivisitazione del famoso Party game dedicato a Mario e alla sua banda. Dal trailer notiamo che sarà possibile unire due Switch per partite mozzafiato con gli amici. Il titolo è stato confermato per il 5 ottobre 2018.Read more…

Fortnite arriva su Nintendo Switch all’E3 2018 : video e dettagli della conferenza : Finalmente è la volta dell'E3 2018 Nintendo, che ha mostrato le novità per Nintendo Switch e 3DS con un classico Direct. In questo articolo troverete tutte le informazioni e video rilasciati. Senza troppi giri di parole, andiamo con ordine. E3 2018 Nintendo: video e dettagli del Direct su Nintendo Switch e 3DS Si inizia con uno spettacolare video di Demon X Manichina, si vedono robot che combattono tra loro. Poi settembre 2018 nuovo DLC di ...

Konami annuncia Hyper Sports R per Nintendo Switch : Konami ha svelato oggi Hyper Sports R, un nuovo videogioco sportivo simulativo per Nintendo Switch che permetterà di gareggiare in una serie di discipline individuali e di squadra e di poter allenare e portare ai massimi livelli un team di atleti.In Hyper Sports R i giocatori avranno a disposizione un roster di oltre 20 atleti da far crescere e con cui gareggiare. Diventate i numeri uno in una grande varietà di sport che includono l'atletica ...

KONAMI annuncia HYPER SPORTS R per Nintendo Switch : KONAMI Digital Entertainment annuncia HYPER SPORTS R, un nuovo videogioco sportivo simulativo per Nintendo Switch che permetterà di gareggiare in una serie di discipline individuali e di squadra e di poter allenare e portare ai massimi livelli un team di atleti. KONAMI porta lo Sport su Nintendo Switch In HYPER SPORTS R i giocatori avranno a disposizione un roster di oltre 20 atleti da far crescere e con cui gareggiare. Diventate i ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

E3 2018 : Fallout Shelter è ora disponibile gratuitamente anche per PS4 e Nintendo Switch : Se speravate di giocare a Fallout Shelter su PS4 e Nintendo Switch, a quanto pare Bethesda vi ha accontentati. Nel corso della conferenza E3 2018, la compagnia ha annunciato che il popolare gioco è ora disponibile per le due piattaforme. Il passaggio a PlayStation 4 e Nintendo Switch non è esattamente sorprendente, poiché lo scorso anno è stato rivelato che il gioco aveva superato i 100 milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Il titolo, ...

Nintendo E3 2018 : previsioni sui giochi Switch e 3DS - cosa aspettarsi e orario Direct : All’E3 2018 i riflettori sono puntati anche su Nintendo, e su eventuali annunci, dopo il grande successo ottenuto da Nintendo Switch e da grandi giochi come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il Direct all’E3 2018 è in programma per il prossimo 12 giugno alle ore 18:00 (ora italiana). Per i giorni successivi invece è in programma la Nintendo Threehouse per approfondire i vari titoli svelati proprio durante la ...

Paladins arriva ufficialmente su Nintendo Switch : In data odierna alcuni rumors davano l’arrivo di Paladins su Nintendo Switch. Ebbene, è ufficialmente arrivata la conferma che l’uscita è fissata sulla console ibrida di casa Kyoto per il 12 Giugno e supporterà il cross play oltre i 60 FPS. Paladins debutta a breve su Switch Paladins fin dal lancio supporterà il cross play, consentendo di partecipare a sessioni con giocatori provenienti da ...

Paladins arriverà su Nintendo Switch : Paladins metterà presto piede sulla fortunata console ibrida Nintendo Switch, ad dare conferma delle indiscrezioni degli scorsi giorni è stato il trailer di lancio del gioco, il quale riporta chiaramente che la versione Nintendo Switch sarà lanciata a breve.Nel traile riportato da Nintendoeverything possiamo vedere come il lancio sia davvero vicino: il gioco è infatti atteso per il 12 giugno, la prossima settimana in poche parole. La versione ...

Titan Quest arriva su Nintendo Switch : Il leggendario Action-RPG Titan Quest è stato un grande successo su PC, console e dispositivi mobile e sarà finalmente disponibile anche su Nintendo Switch il 31 Luglio 2018! Titan Quest arriva a Luglio anche su Switch Dal co-creatore di Age of Empire, Brian Sullivan, e dallo sceneggiatore di Braveheart, Randall Wallace, arriva un action role playing game ambientato in Grecia, Egitto e Asia. I Titani sono evasi dalla loro prigione ...

Square Enix : il producer Tomoya Asano rivela che il team di Octopath Traveler è a tutti gli effetti una nuova divisione focalizzata su Nintendo Switch : L'uscita di Octopath Traveler, provato in anteprima per voi, è a circa un mese di distanza e il produttore Tomoya Asano, dirigente della divisione di Square Enix, ha dichiarato in un'intervista che c'è di più "sulla strada per la console".Parlando con Game Informer, Asano, che è noto come produttore della serie Bravely, ha rivelato che il team di Octopath Traveler è diventato a tutti gli effetti una divisione in aprile e si concentreranno su ...