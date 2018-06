Nilufar e Giordano | gesto choc di una fan | ecco cosa ha fatto

Uomini e Donne/ Maria De Filippi perdona Nilufar : novità per la Addati e Giordano Mazzocchi (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island? Maria De Filippi dà una seconda chance alla coppia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Dichiarazioni d'amore tra Nilufar e Giordano - Mariano sorprende Valentina (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Come procedono le quattro storie d'amore appena nate nello studio Canale 5? Ecco tutte le ultime novità(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Temptation Island 2018 : Nilufar Addati e Giordano ci saranno? : Temptation Island 2018 rumors sui concorrenti: continuano a correre voci di corridoio sui possibili volti noti che potremmo vedere in Sardegna dal prossimo 5 luglio. Il reality debutterà con una nuova edizione su Canale 5 e sono ancora sconosciute le coppie che dovranno confrontarsi con Tentatori e Single mozzafiato di Temptation Island 2018 . Continuano a farsi sempre più insistenti i rumors su due ex di Uomini e Donne: Nilufar Addati e Giordano ...

Nilufar Addati : "Prima notte con Giordano Mazzocchi? Cena a letto e Grande Fratello" : Nilufar Addati , controversa protagonista dell'ultima stagione di Uomini e Donne, nelle scorse ore, lontana dal fidanzato Giordano Mazzocchi, per impegni di lavoro, si è concessa, ai fan, sui suoi social ufficiali, rivelando dettagli inediti della sua nuova vita di coppia: La prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati in albergo dopo la scelta è stata Cena re a letto con dei toast e guardare una puntata del GF. ...

Nilufar e Giordano : ecco cosa hanno fatto la prima notte insieme : Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne: cosa hanno fatto durante la prima notte insieme Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne. Dal giorno della scelta i due non si sono separati un momento e hanno subito trovato una complicità e una sintonia anche nella vita quotidiana. […] L'articolo Nilufar e Giordano : ecco cosa hanno fatto la prima notte insieme proviene da Gossip e Tv.

Nilufar provoca il pubblico : "Cosa mi piace di Giordano? Non fatemi essere volgare" : Dopo le bugie , i sensi di colpa, è arrivato il perdono di Giordano Mazzocch i e Nilufar Addati non poteva chiedere di meglio. I due si sono scelti nello studio di Uomini e Donne una settimana fa e da ...

Uomini e Donne / Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Convivenza? Non toglietemi l'aria!" (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:35:00 GMT)

UeD - i gesti social di Nilufar che rassicurano i fans : foto e baci con Giordano : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di una delle coppie più amate e seguite dell'ultima stagione di Uomini e Donne, quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Nelle scorse ore, infatti, tutti i fans della coppia si sono resi conto sui social che forse le cose fra la tronista ed il suo fidanzato, ad oggi, vanno decisamente meglio di come gli avevamo lasciati dopo la scelta di Sara Affi Fella. Ma ...

UOMINI E DONNE/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi separati : l'ex tronista a Napoli perchè...(Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo. "Sono tornata a Napoli perché avevo degli impegni da rispettare e non so quanto tempo dovrò rimanere": è con queste parole che Nilufar Addati comunica agli oltre 700 mila follower di aver dovuto salutare Giordano Mazzocchi per la prima volta dal momento della scelta. I due si ...