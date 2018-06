Newsboys | per la prima volta in Italia la band australiana di christian music

spettacoliecultura.ilmessaggero

: Il prossimo fine settimana, sarà tutto romano per OM! Venerdì saremo con uno stand al concerto dei Newsboys e sabat… - OMItalia : Il prossimo fine settimana, sarà tutto romano per OM! Venerdì saremo con uno stand al concerto dei Newsboys e sabat… - Creactio : I Newsboys sono arrivati a Roma carichi per il concerto del 15 giugno! #godisnotdead - angelomaugeri : #NEWSBOYS | Venerdì sera alla CEIZS Arena di #ROMA, il concerto di Musica Cristiana dell’anno: per la prima volta i… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Per lanel nostro Paese, ihanno scelto Roma come unica tappana del loro tour 2018. Sarà questa l'opportunità per il pubblicono per ascoltare dal vivo il sound ...