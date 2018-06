New York | accelera Amerisourcebergen

Vola a New York Mckesson : Brilla Mckesson , che passa di mano con un aumento del 2,67%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Tornano “Le Conversazioni” : da Capri a New York i grandi scrittori riflettono sulla felicità : Tornano i grandi protagonisti della cultura contemporanea per "Le Conversazioni", il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Dopo gli appuntamenti primaverili di New York con Patti Smith, Patti LuPone e Colum McCann, il Festival 2018 riparte a giugno in Italia, a Roma e Capri, e avrà come tema della tredicesima edizione “felicità/Happiness”.Continua a leggere

Galaxy Note 9 : più grande è più bello - presentazione a New York ad agosto : Il Galaxy Note 9 sarà molto simile al Galaxy Note 8, ma sarà tutto più grande dal display, alla RAM, alla capacità di archiviazione, alla batteria. Più grande è più bello, un motto che fa parte del DNA dei phablet dell’azienda sudcoreana dal lancio del primo modello nel 2011. Galaxy Note 9 ad agosto a New York A fornire indicazioni è ancora il prolifico leaker Ice Univerce che in questi giorni ha molto da condividere sull’atteso ...

La Confessione - Carlo Giovanardi : “Chi fuma erba avrà buchi nel cervello”. “Ecco perché non sono direttore del New York Times” : Botta e risposta sul tema della liberalizzazione delle droghe leggere a ‘La Confessione‘, in onda su Nove mercoledì alle 23.55, tra il conduttore Peter Gomez e Carlo Giovanardi, ex sottosegretario di centrodestra padre della legge Fini-Giovanardi che equiparava le droghe pesanti a quelle leggere. “Lei ha un atteggiamento da Chicago degli anni anni ’30: antiproibizionista”, sostiene il giornalista. “Assolutamente, assolutamente”, ...

Il cast di Outlander sarà ospite per la prima volta al New York Comic Con per il lancio della 4ª stagione : Outlander è pronta a partire alla volta della Grande Mela: il cast della serie targata Starz farà la sua prima ospitata al New York Comic Con il prossimo 6 ottobre, a pochi giorni dal lancio della quarta stagione. La cattiva notizia è che gli attori e la serie non saranno presenti al San Diego Comic Con, che si terrà nella città californiana dal 19 al 22 luglio. La buona, però, è che all'evento newYorkese ci saranno Caitriona Balfe (Claire ...

New York : scultura duo svizzero Fischli e Weiss esposta al MoMa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

FIORELLA MANNOIA/ Dal Bataclan a New York - un'estate Combattente con le date del tour (Wind Music Awards 2018) : FIORELLA MANNOIA torna agli Wind Music Awards, in programma questa sera dall'Arena di Verona, per nuovi riconoscimenti relativi al suo ultimo album e al suo tour.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:34:00 GMT)

Samsung Galaxy Note 9 : presentazione a New York il 2 o 9 agosto? : Dopo l’ultima carrellata di rumor sul nuovo Samsung Galaxy Note 9, spunta un tweet del leaker Ice Universe in cui potrebbe essere stata svelata […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9: presentazione a New York il 2 o 9 agosto? proviene da TuttoAndroid.

Usa - New York : inaugurata una nuova torre al World Trade Center [FOTO] : 1/7 ...

New York : amplia l'ascesa Campbell Soup : Ottima performance per Campbell Soup , che scambia in rialzo del 2,79%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campbell Soup più pronunciata ...

Ferrero apre il primo Nutella Caffè a New York : Grandi notizie per i golosi della Grande Mela: a New York arriva il secondo Nutella Caffè al mondo. Dopo l’esperimento di Chicago l’anno scorso, la Ferrero ha deciso infatti di aprirne uno anche a New York. La nuova sede si troverà nei pressi di Union Square, una delle piazza più frequentate della città. Il menù, oltre a biscotti, crepes e pasticceria varia ovviamente tutta a base di Nutella, prevede anche panini e insalate. Non ...

Il Cubo di Cristallo torna a New York ma quello più atteso è Apple Piazza Liberty Milano - : quello che è certo però è che il ruolo di negozio portabandiera, più bello e ammirato di Apple nel mondo, potrebbe essere presto incrinato da Apple Piazza Liberty a Milano. Poter aprire un Apple ...

La migliore cena di New York è in una - ex - banca : Una serata all'Eleven Madison Park, gustando un menù da 315 dollari nel miglior ristorante del mondo secondo il World's 50 Best Restaurants

Apre a New York la prima Spa del cervello : La buona notizia è che ognuno può trasformarsi in una versione ottimizzata e potenziata di se stesso; quella cattiva è che farlo costa 1.200 dollari a seduta, e di sedute potrebbero volercene 36. Un investimento notevole, certo, ma non scriteriato, se è vero, come sostiene Devon White, che «nella maggior parte delle persone c’è un supereroe in attesa di venire fuori», lasciando ad altri la rassegnazione a limiti e debolezze della natura ...