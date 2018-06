Nei fiumi del Nord torna il re storione grazie agli allevamenti

Ambiente - ANBI : i rifiuti di plastica Nei fiumi favoriscono allagamenti e alluvioni : “Se la plastica abbandonata è un allarmante fonte di inquinamento per gli oceani, pregiudicati annualmente da 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, lo stesso materiale è, in proporzione, una grave fonte di pericolo per la rete idraulica del Paese”: il sorprendente dato è reso noto da Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), alla vigilia ...