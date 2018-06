Nei diari personali di Albert Einstein si leggono scioccanti dichiarazioni razziste

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Sfogliando iprivati disui suoi viaggi in Asia si scopre una lato del fisico che ancora non conoscevamo. Nelle pagine che lo scienziato scrisse tra il 1922 e il 1923 emerge con forza il suo atteggiamento razzista nei confronti di chi incontrava durante il suo viaggio tra Cina e Giappone. Come si legge sul Guardian, ivedonoriflettere sull'idea di viaggio, sulla scienza, sull'arte e la filosofia, ma non mancano passaggi in cuidescrive i cinesi come persone "industriose", sì, ma anche "sporche e ottuse". I cinesi - scriveva- "non si siedono sulle panchine mentre mangiano, ma si accovacciano come fanno gli europei quando fanno i loro bisogni nei boschi frondosi. Il tutto in silenzio e con un fare modesto. Anche i bambini sono avviliti e sembrano ottusi". Dopo aver descritto la predisposizione del popolo cinese a fare figli, ...