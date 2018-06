NBA – Warriors | Draymond Green batte cassa a caccia del supermax contract | ecco il ‘piano’

NBA – Retroscena pazzesco firmato Kobe Bryant : “nel 2016 vicinissimo agli Warriors - ecco perché rifiutai” : Prima del ritiro Kobe Bryant ebbe la possibilità di trasferirsi ai Golden State Warriors: il clamoroso Retroscena firmato ‘Black Mamba’ Strano ma vero, Kobe Bryant avrebbe potuto avere qualche anello in più alle mani, vincendo proprio nel finale di carriera. Impossibile con quei Lakers, direte voi. Corretto. Infatti Kobe ebbe l’opportunità di cambiare squadra proprio durante l’ultimo anno di carriera, avendo la possibilità di trasferirsi ...

NBA - Golden State : che festa per gli Warriors dopo il titolo NBA : Le immagini della sfilata per le strade di Oakland invase dai tifosi degli Warriors: ognuno con il suo bus, la sua famiglia e il suo gruppo d'amici, con uno splendido cielo californiano a fare da ...

Playoff NBA – I Golden State Warriors ricoperti d’oro : 130 milioni di dollari guadagnati nella sola postseason : I Golden State Warriors ricoperti d’oro nei Playoff: la franchigia Campione NBA ha guadagnato 130 milioni di dollari nella sola postseason In casa Warriors non si può far altro che sorridere. Non solo per i risultati ottenuti sul campo, con il secondo anello vinto consecutivamente, ma anche sotto il profilo economico. I bilanci ad Oakland fanno registrare sempre numeri dal ‘colore verde’ che sottolineano la buona salute delle ...

NBA – Un finale da… flop : gara-4 è stata la partita con il più basso indice di ascolti delle Finals fra Warriors e Cavs : gara-4 delle Finals NBA dal finale alquanto scontato: lo confermano gli indici di ascolto, il più basso di tute le gare disputate nelle Finals degli ultimi 4 anni tra Warriors e Cavs Finals NBA dal finale alquanto scontato? Non ditelo a Steph Curry che nel post gara-4 ha attaccato i media, assicurando che nè lui, nè i suoi compagni, hanno mai pensato di aver avuto il titolo in tasca da tempo. I telespettatori invece sì. Lo dimostrano gli indici ...

NBA - 'Edicola Finals' - Warriors campioni e la cultura di una franchigia vincente : Chi si ricorda di Nick U'Ren? I suoi 15 minuti di fama warholiani il giovane assistente allenatore di Steve Kerr li ha avuti tra gara-3 e gara-4 delle finali NBA 2015. Si vuole sia stata sua l'idea ...

Gli Warriors sono Campioni NBA - ma la visita alla Casa Bianca salta. Trump svela : “non li invito perchè…” : Donald Trump ha fatto sapere che non inviterà i Golden State Warriors, neo Campioni NBA, alla Casa Bianca: al Presidente USA non sono piaciute le dichiarazioni dei giorni scorsi di Curry e compagni L’anno scorso, dopo aver vinto il titolo NBA, i Golden State Warriors avevo boicottato la visita alla Casa Bianca per lanciare un segnale di protesta contro le politiche del Presidente Trump. Quest’anno, avendo svelato in precedenza la ...

NBA Finals 2018 : I Golden State Warriors sono ancora campioni! : Una squadra formidabile, un roster ineguagliabile e un dominio assoluto in questi ultimi anni. C’è veramente poco da aggiungere sui Golden State Warriors che, per la terza volta in quattro anni, conquistano il titolo NBA. Ci si aspettava una Gara 4 più combattuta sul parquet della Quicken Loans Arena di Cleveland e invece i californiani l’hanno resa una sfida a senso unico sin dall’inizio. C’è stato poco da fare per ...

Finals NBA – LeBron James si complimenta con gli Warriors ed esce dal campo : tripudio da parte del pubblico [VIDEO] : Grande gesto di sportività di LeBron James nel finale di gara-4: con la partita che si avviava verso la fine, il Re si è complimentato con tutti gli Warriors nel tripudio della Quicken Loans Arena Ieri notte i Golden State Warriors hanno bissato quanto fatto lo scorso anno, confermandosi Campioni NBA. Kevin Durant e compagni hanno vinto anche gara-4, superando per 85-108 i Cleveland Cavaliers e portandosi a casa il loro terzo anello negli ultimi ...

Kevin Durant - MVP delle Finals NBA e record : KD nella storia degli Warriors - supera anche Curry : Ieri notte Kevin Durant ha conquistato il suo secondo anello, è stato eletto MVP delle Finals e ha superato un particolare record nella storia dei Golden State Warriors Due anni fa Kevin Durant si trasferì ai Golden State Warriors per vincere l’anello. Due anni dopo KD di anelli alle mani ne ha due, l’ultimo vinto ieri notte al termine del netto 4-0 inflitto ai Cleveland Cavaliers di LeBron James nella gara decisiva delle Finals NBA. ...

NBA Finals - il massacro è completo! Cappotto Warriors - Durant Mvp e LeBron “saluta” Cleveland : Golden State Warriors campioni, ancora una volta, Durant e soci dominano Cleveland in 4 gare e portano a casa l’anello. Aria d’addio ai Cavs per LeBron e non solo… I Golden State Warriors sono campioni NBA, per la seconda volta consecutiva. Inutile appellarsi alla sciocchezza di Jr Smith in gara-1, in queste Finals non c’è stata partita. Un Cappotto netto, anche prevedibile alla vigilia, questa Cleveland non poteva fare ...

