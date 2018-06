Nazionale Femminile | domani il raduno a Parma | in serata la conferenza stampa e la cena

Mondiali - Nazionale Femminile qualificata. Bertolini : “niente rivalsa sui maschi” : L’approdo ai Mondiali 2019, strappato dopo aver battuto 3-0 il Portogallo nella penultima partita delle qualificazioni europee rappresenta per la nazionale femminile “una gioia immensa, una emozione fortissima e anche orgoglio per quello che queste ragazze sono riuscite a fare e per tutta l’Italia”. Milena Bertolini non nasconde la sua soddisfazione per l’impresa delle nazionale di calcio femminile approdata ai ...

La Nazionale Femminile ai Mondiali - Salvini punge : “qualche maschietto dovrebbe solo imparare” : Il ministro dell’Interno ha commentato la qualificazione della Nazionale femminile di calcio ai prossimi Mondiali, pungendo quella maschile che è fuori da Russia 2018 “Grandi ragazze, qualche maschietto che guadagna troppo e segna poco dovrebbe solo imparare…”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini celebrando la qualificazione ai mondiale della Nazionale femminile di calcio. ...

Storico - la Nazionale Femminile vola al Mondiale : Roma, 9 giu. , askanews, Venti anni dopo la nazionale di calcio femminile torna al Mondiale. E ci torna da splendida protagonista del girone di qualificazione con sette successi in altrettante partite,...

Dopo 19 anni la Nazionale Femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali : Con la vittoria contro il Portogallo ha ottenuto una qualificazione che mancava da vent'anni The post La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali appeared first on Il Post.

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile in raduno per la World Cup 2018 : FIBA 3×3 World CUP. Domani a Roma il raduno della Nazionale Open Femminile a Roma Si raduna domani 31 maggio, a Roma alle 12.00, la Nazionale Open Femminile in preparazione per la 3×3 FIBA World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila dall’8 al 12 giugno. Esordio per l’Italia il 9 giugno alle 10.00 (ora italiana) contro la Malesia e poi alle 12.00 contro il Turkmenistan. L’11 giugno le altre due ...

Basket – Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno - il Coach Crespi : “raduno con un duplice obiettivo” : Parla il Coach Crespi sul prossimo raduno della Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno Torna al lavoro la Nazionale Femminile, che dal 14 al 17 giugno si raduna a Parma. “Questo raduno ha un duplice obiettivo – spiega il CT Marco Crespi – Il primo, quello di essere in campo con un gruppo di ragazze che abbiamo seguito in ogni campionato, per trasmettere l’idea che tante possono sognare la maglia azzurra, e che è proprio il ...

Rugby – Serie A femminile : Valsugana vs Colorno la finale per il 34° titolo Nazionale : Serie A femminile: la finale è ancora Valsugana contro Colorno: il 34° titolo Nazionale in palio sabato 2 giugno a Calvisano Tutto come nel 2017: saranno ancora il Valsugana Padova Campione d’Italia in carica e il Rugby Colorno a contendersi, sabato 2 giugno al “PataStadium” di Calvisano, lo scudetto femminile. Dopo aver dominato il Girone 1 in stagione regolare le emiliane e le venete si ritroveranno in provincia di Brescia, sabato prossimo, ...

Basket – Finale Nazionale U18 femminile : Costa Masnaga è campione d’Italia : Finale Nazionale U18 femminile a Battipaglia: Costa Masnaga è campione d’Italia. Reyer Venezia battuta in Finale (63-53) Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della Finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al ...

Basket – La Nazionale 3×3 open femminile al 3×3 FIBA World Cup 2018 : Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (Campionato del Mondo) si terrà a Manila dall’8 al 13 giugno. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open Riparte la stagione del 3×3. Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (il Campionato del Mondo) a Manila. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open. Qui di seguito le convocazioni per il raduno ...

MILENA BERTOLINI/ Pronta a guidare la Nazionale di calcio femminile ai mondiali (Che tempo che fa) : MILENA BERTOLINI è pronto a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali. Sarà importante vincere la sfida con il Portogallo. Oggi l'ex calciatrice è ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:42:00 GMT)

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia migliora con la tecnologia : servizio - attacchi rapidi e tempi difensivi. Come crescerà la Nazionale” : L’Italia ha perso le prime tre partite della Nations League 2018 di Volley femminile, a Lincoln non è riuscita a tenere testa a Turchia, Polonia e USA ma va tenuto in considerazione che il gruppo era giovane e privo di diverse stelle Come Paola Egonu, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro. Davide Mazzanti, CT della Nazionale, non si dimostra comunque preoccupato nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport visto che questo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-USA 0-3 - le pagelle delle azzurre. Mingardi-Pietrini per la scossa - Nazionale in crisi : Questa notte l’Italia è stata sconfitta dagli USA nella terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono purtroppo incappate nel terzo ko consecutivo, le Campionesse del Mondo si sono rivelate più forti di fronte al proprio pubblico. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo. OFELIA MALINOV: 5,5. La difesa americana è eccezionale ma purtroppo la sua distribuzione di gioco non è delle migliori, le ...

Pallavolo – Nazionale Femminile : azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League : Volleyball Nations League: all’esordio le azzurre cedono alla Turchia 3-0 all’esordio nella Volleyball Nations League la Nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall’altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, ...