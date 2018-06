leggioggi

: NASPI o DIS-COLL sospesa? Ecco come fare ricorso - - LeggiOggi_it : NASPI o DIS-COLL sospesa? Ecco come fare ricorso - - SuperDiehl : RT @_pensionati_: Naspi 2018 e Dis-Coll: indennità e aiuti per disoccupazione. Regole e differenze - _pensionati_ : Naspi 2018 e Dis-Coll: indennità e aiuti per disoccupazione. Regole e differenze -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Hai perso involontariamente il lavoro e hai richiesto all’INPS l’indennità di disoccupazioneo la DIS-(nel caso di lavoratori con contratto di co.co.co.)? Ti sei visto recapitare nei giorni conseguenti alla liquidazione un provvedimento da parte del Centro per l’impiego o dall’INPS che ti comunica la decurtazione, sospensione o addirittura la decadenza del sostegno economico per non aver partecipato alle misure di politiche attive? Devi sapere che se ritieni di non meritare una delle predette sanzioni, puoi ricorrere immediatamente, entro un termine stabilito dalla legge, al Comitato per la condizionalità, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, D.Lgs. 150/2015, o al TAR, territorialmente competente. Main caso di sospensione, riduzione o decadenza dellao DIS-? Qual è la corretta procedura da seguire per impugnare la sanzione e far valere le proprie ...