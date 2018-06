Nascite al minimo storico

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Continua la discesa del numero dei nati iniziata nel 2008. Secondo il Bilancio demografico nazionale diffuso oggi da Istat, per il terzo anno consecutivo si registra un nuovo record: sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 458.151 bambini, nuovodall’Unità d’Italia. La diminuzione delleè di oltre 15 mila rispetto al 2016 (-3,2%) e quasi di 120 mila negli ultimi nove anni. Il calo si registra in tutte le ripartizioni ma è più accentuato al Centro (-5,3% rispetto all’anno precedente). La diminuzione dellenel nostro Paese si deve oggi principalmente a fattori strutturali. Infatti, si registra una progressiva riduzione delle potenziali madri dovuta, da un lato, all’uscita dall’età riproduttiva delle generazioni molto numerose nate all’epoca del baby-boom, dall’altro, all’ingresso di contingenti meno numerosi di donne in ...