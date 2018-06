NASA | il rover Opportunity ha smesso di rispondere dopo la gigantesca tempesta di sabbia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ildellasu Marte non emette alcun segnale da quando unadisi è abbattuta sul pianeta, oscurando il sole. I controllori hanno cercato di contattare illa scorsa notte, manon ha emesso alcuna risposta. Laha cominciato a crescere alla fine di maggio e ora copre un quarto del pianeta. I controllori prevedono che ci vorranno ancora diversi giorni prima che ci sia abbastanza luce solare da ricaricare la batteria diattraverso i suoi pannelli solari. Lafa sapere che la batteria è così bassa che solo un timer è ancora in funzione, per riattivare il veicolo spaziale per i controlli periodici del livello di potenza. Laha lanciato igemellie Spirit nel 2003 per studiare le rocce e il suolo marziani. Spirit non ha funzionato per diversi anni, mentreha continuato a ...