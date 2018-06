Napoli | tre per uno al posto di Jorginho

Gli stati generali del lavoro a Napoli : 'Subito un piano da tre miliardi di euro' : 'Le Regioni del Sud devono fare blocco e chiedere un piano del lavoro per i giovani da centinaia di migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione da tre miliardi, il 5% degli incentivi alle ...

Napoli - algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’auto non si era fermata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...

Napoli - licenziati tre dipendenti infedeli dell'Agenzia delle Entrate : hanno violato il sistema infallibile per cancellare i debiti : Un milione di euro di debiti con il fisco di imprese, enti e privati, cancellati attraverso la sistematica violazione e manomissione del software Serpico, che gestisce l?anagrafe tributaria...

Napoli - Giuseppe non ce l'ha fatta : morto dopo tre settimane dallo schianto in auto : dopo giorni di agonia, non ce l'ha fatta a sopravvivere. E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Amato, dove era ricoverato da alcune settimane, in seguito al tragico incidente avvenuto ...

Diretta/ Juventus Napoli Under 15 (risultato live 2-0) info streaming video e tv : i bianconeri spingono ancora : Diretta Juventus Napoli Under 15, info streaming video e tv: orario della partita valida come prima semifinale del campionato. Il torneo giovanile è riservato alla categoria Giovanissimi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Napoli Pizza Village - oltre un milione di visitatori per l'evento : Insieme alla Pizza anche la musica, gli spettacoli ed i tanti appuntamenti che completano il palinsesto del Napoli Pizza Village, come la sezione gourmet, i convegni, gli approfondimenti con Pizza ...

Comunali - a Qualiano (Napoli) compravendita di voti per 30 euro o per un buono per tre colazioni : 9 denunciati : Un compenso dai 30 ai 50 euro per “conquistare” voti. Per questo 7 persone sono state denunciate a Qualiano, in provincia di Napoli, dove sono in corso le elezioni amministrative. I carabinieri contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro o utilità varie per conseguire vantaggi elettorali. Tutte le persone denunciate sono residenti in case popolari nel Comune alle porte di Napoli. Tra gli ...

Napoli - è stretta sulla movida : arriva il Daspo ai parcheggiatori : Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi. Nell'ordinanza sulla movida sicura, firmata ieri dal sindaco de Magistris, c'è un capitolo dedicato al contrasto di questa diffusa e...

'Pino È' - le ultime dal San Paolo di Napoli : 'Una condivisione che va oltre questa città' : ... commenta infine il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, "per noi napoletani Pino rappresenta l'eternità: rimarrà per sempre attraverso sua musica, superando ogni confine del mondo".