I Carabinieri di Torre del Greco (NA) stanno eseguendo 14cautelari richieste della Dda, nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. In esecuzione 10 arresti, 3 obblighi di dimora in Campania e un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. 2 degli indagati sono già detenuti. Individuati 2 gruppi criminali che gestivano piazze di spaccio diverse. Uno dei gruppi versava mensilmente la "quota" al clan camorristico dei "Veneruso".(Di mercoledì 13 giugno 2018)